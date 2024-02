Race to Hell, i piloti di Quad sono gente tosta: Guardate che roba!

Sono più matti i piloti di quad o i motociclisti? Beh, quattro ruote dovrebbero essere più rassicuranti di due, ma guardando cos’è la Race to Hell viene il dubbio. Passaggi impervi fra rocce e alberi, salite impressionanti, tratti veloci e guadi. Fra mille asperità, non mancano pericoli e qualche disavventura. Non c’è dubbio, gli specialisti del quad sono una razza speciale. Non hanno paura di niente, neanche…dell’inferno. Guardate il video sopra per credere… (Realizzazione Filippo Mingardi)