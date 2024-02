Matteo Giacomazzo rilancia il doppio impegno per il 2024

Da alcuni anni a questa parte il Mondiale Endurance parla sempre più italiano. Per il 2024 tra i nostri portabandiera figurerà nuovamente Matteo Giacomazzo. Forte dell’esperienza vissuta nel 2023, rinnoverà la sfida nella FIM Endurance World Cup riservata alla classe Superstock. Il motociclista padovano difenderà per la seconda stagione di fila i colori del team JMA Racing Action Bike Suzuki, puntando parallelamente alla vittoria della Dunlop Cup 1000 nel contesto nazionale.

Matteo Giacomazzo prosegue con JMA Racing nel FIM EWC

Dopo l’esordio nelle competizioni motociclistiche di durata della passata stagione, impreziosito dal nono posto di classe Stock alla 24h Spa Motos, Matteo Giacomazzo ha trovato l’intesa per risalire in sella alla Suzuki GSX-R 1000 #34. Alternandosi in equipaggio con Charles Cortot e Bram Lambrechts, prenderà parte alle due 24h di Le Mans e del Bol D’Or più alla (“accorciata”) 8h di Spa Francorchamps con l’obiettivo di migliorare il quindicesimo posto finale della classifica a squadre ottenuto nel 2023.

Con Aprilia in Dunlop Cup

In attesa dei primi test previsti il 26-27 febbraio prossimi al Motorland Aragon, Giacomazzo ha confermato inoltre che sarà al via della Dunlop Cup 1000 Pro con l’Aprilia RSV4 1100 di REVO Racing Project (struttura “satellite” di Nuova M2 Racing). Di fatto avrà tutto per vincere, pacchetto tecnico e staff al seguito in primis. Come ammesso dal diretto interessato, non si potrà che puntare al bersaglio grosso. A quel titolo che, non da meno, metterà in palio eccezionalmente l’iscrizione gratuita al CIV 2025 e, tra le varie cose, anche una centralina MoTec M130 ECU (la stessa in uso nel CIV Superbike) …

Moto diverse, gomme uguali

Due impegni sulla carta diametralmente opposti, tuttavia accumunati da un interessante particolare tecnico. La partecipazione alla Dunlop Cup 1000 consentirà a Matteo Giacomazzo, pilota con un breve trascorso nel CIV Superbike, di macinare chilometri con i medesimi pneumatici Dunlop in vigore nella classe Superstock del Mondiale Endurance FIM EWC.