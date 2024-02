MotoGP, Nadia Padovani: obiettivi fissati per Alex e Marc Marquez

La storia del team Gresini Racing ha qualcosa di fiabesco. Nasce dall’audacia del suo fondatore Fausto Gresini, purtroppo scomparso tre anni fa a causa del Covid-19. La squadra sembrava quasi destinata alla disgregazione, invece la vedova Nadia Padovani ha preso in mano le redini del progetto MotoGP, coadiuvata dai figli Luca e Lorenzo e dal direttore commerciale Carlo Merlini.

L’ascesa del team Gresini

La scelta di unirsi a Ducati si è rivelata subito azzeccata, con Enea Bastianini sono arrivati alla vittoria ben quattro volte nella stagione 2022. Nell’estate dell’anno scorso Nadia mette a segno un altro colpo sensazionale, riuscendo a firmare il pluricampione Marc Marquez con un contratto annuale. Andrà ad unirsi a suo fratello Alex, due volte vincitore nelle Sprint durante il 2023, un altro anno da incorniciare grazie anche alla vittoria di Fabio Di Giannantonio in Qatar. “Il coraggio è arrivato subito quando è morto mio marito. La decisione di prendere in mano la Gresini Racing e portare avanti i progetti che mio marito aveva in mente è stata molto coraggiosa“.

La firma di Marc Marquez e obiettivi per il 2024

L’ingaggio di Marc Marquez costringe a sognare in grande, altre vittorie potrebbero aggiungersi nella bacheca della squadra emiliana. Per alcuni il titolo MotoGP non sarebbe un sogno proibito, ma meglio restare con i piedi ben saldi a terra per l’esordio a Doha. “Arriviamo in Qatar motivati ​​a fare almeno bene. Non parlo di vincere perché la Ducati ha piloti davvero forti in questo momento. Ma abbiamo intenzione di fare bene, magari tra i primi 10“. Man mano che il fuoriclasse di Cervera riuscirà a prendere confidenza con la Desmosedici GP23 e con i membri del team le aspettative saliranno matematicamente… “Il nostro obiettivo è sicuramente quello di essere in top-5 e magari ottenere qualcosa in più. Lo vedremo più avanti, ma al momento è ancora presto per parlarne“.

Per Alex Marquez si tratta della sua seconda annata con Gresini Racing e Ducati, per lui l’obiettivo minimo sembra quasi segnato. “Chiaramente deve vincere una gara. Siamo molto contenti dei risultati che ha ottenuto, ha festeggiato il podio e ha vinto due Sprint. Il nostro obiettivo è chiaramente portarlo sul podio più alto nella gara lunga“, ha concluso Nadia Padovani.

Foto Gresini Racing