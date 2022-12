Le proposte natalizie secondo Shark: grey glossy è il colore delle feste

Shark Helmets propone all’interno della sua gamma un’accattivante sfumatura di colore, perfetta per la stagione invernale e il periodo delle feste: il Grey Glossy. Un grigio pieno, raffinato e scintillante, per dare il giusto tocco di stile mentre si è alla guida. La nuova texture, estremamente versatile poiché elegante e sportiva allo stesso tempo, abbraccia diversi modelli della casa francese come lo Street-Drak, un jet urbano e sportivo allo stato puro, il Citycruiser, conosciuto per le sue doti ultra- protettive, e il Nano, il casco cittadino per eccellenza (nella foto d’apertura). Grazie alla nuova nuance questi modelli Shark, confortevoli e sicuri, rivelano un lato fashion che li rende dei regali perfetti da mettere sotto l’albero.

Citycruiser

Il design al servizio della sicurezza. È possibile riassumere così i punti di forza di Citycruiser, un jet con un alto livello di protezione. E’ un casco che salvaguarda il pilota oltre lo standard dei jet attualmente sul mercato, in particolar modo all’altezza di guance e mascella, grazie alla forma molto avvolgente della calotta. Oltre al suo livello di sicurezza senza eguali, questo casco jet si fa notare per lo stile innovativo e il look essenziale. Il meccanismo della visiera è posizionato lateralmente, il comando ergonomico del visierino parasole ha una finitura cromata e l’estrattore posteriore permette una circolazione ottimale dell’aria attraverso il casco: forma e funzione trovano un equilibrio inedito, tutto a vantaggio del comfort di viaggio e della protezione. Prezzo nella versione glossy grey €182,99

Street-Drak

Lo Street-Drak è il casco urbano e sportivo allo stato puro. Con il suo design esclusivo, offre uno stile senza compromessi, riconoscibile tra mille. È dotato di una maschera bimaterica estremamente tecnica, di goggles premium “ultra thin frame” e di una doppia visiera anti-appannamento “full vision”. Integra anche un rivestimento interno Microtech, dalle proprietà antibatteriche, omologato AEGIS®, una tecnologia rivoluzionaria che garantisce ai tessuti un’igiene ottimale. E’ proposto in due taglie di calotta per adattarsi perfettamente a ogni morfologia. Lo Street-Drak proposto da Shark è un casco completamente personalizzabile. Maschera, lente e frame dei goggles esistono in diverse colorazioni che possono essere combinate a piacimento oppure alternate per un look sempre diverso. Prezzo nella versione glossy grey € 253,99

Nano

Un casco dalle linee essenziali e hi-tech, praticamente un accessorio moda, in grado di esaltare il look e lo stile di chi lo indossa. Estremamente confortevole, iper-equipaggiato e con un eccellente sistema di aerazione, il Nano è il casco jet urbano per antonomasia. Beneficia del tessuto Microtech con proprietà antibatteriche omologato AEGIS® ed è munito di una visiera antigraffio con ampio campo visivo e diffusore d’aria integrato. La particolare visiera VZ140 “long trip” è stata progettata per garantire una superficie di anti-appannamento più ampia e una perfetta visibilità. Nano è dotato di serie anche di visierino parasole, azionabile con una leva ergonomica comoda e pratica anche quando si indossano i guanti. Prezzo nella versione glossy grey € 172,99.