Shark D-SKWAL 2: ecco le nuove affascinanti grafiche 2023

Shark presenta nuova grafiche per uno dei suoi caschi di punta. Noto per le sue notevoli qualità aerodinamiche, D-Skwal 2 viene proposto per la stagione 2023 in nuove sorprendenti grafiche che sapranno sicuramente soddisfare i gusti dei motociclisti più esigenti. Il colore predominante è il nero, in versione opaca o lucida. Ma è la presenza di una tonalità intensa a contrasto che rende questo modello esteticamente speciale. Fra le novità è presente anche un’elegante versione in tinta unita grey mat e una replica del casco da gara del pilota spagnolo di MotoGP Jorge Martín, che farà sicuramente felici gli appassionati del mondo racing.

Sportività, confort, sicurezza

D-Skwal 2 coniuga il carattere sportivo dei caschi integrali Shark, enfatizzato dalla forma affusolata, con il comfort d’uso e la sicurezza garantiti dalla componente tecnica e dalla qualità dei materiali. Scolpito dal vento e dalla velocità, come se fosse stato plasmato da questi elementi, D-Skwal 2 si caratterizza per una linea moderna e fluida. Assolutamente stabile in velocità, è dotato di qualità aerodinamiche esaltate dallo spoiler posteriore integrato.

Visiera in quattro differenti colorazioni

La sua visiera, proposta in 4 opzioni di colore tutte night&day approved (oltre alla versione scura e a quella a specchio), è dotata del sistema “Autoseal”, che migliora le prestazioni in termini di insonorizzazione e impermeabilità. Il comfort d’uso è garantito non solo dalla chiusura del sottogola con fibbia micrometrica, ma anche dagli interni foderati in tessuto in microfibra soft touch “BIRD EYES”, che promettono una morbidezza senza eguali. D-Skwal 2 è proposto in 20 grafiche differenti di cui 7 completamente rinnovate.

Highlights

Calotta in termoplastica iniettata. Una misura di calotta; Fibbia micrometica, Sottogola e visiera parasole integrata. Trattamento antigraffi. Pinlock 70 Max Vision® fornito insieme al casco. Autoseal system con 6 diversi modelli di visiera disponibili. Interni: tessuto “Microtech” omologato AEGIS® (trattamento antibatterico e antiodore) realizzato con fibre riciclate ricavate da poliestere già utilizzato. E’ il risultato di un innovativo processo di riciclaggio chiamato ECO CIRCLE. Interni foderati in tessuto in microfibra soft touch “BIRD EYES”. Interni smontabili e lavabili a 30 °C. Sistema EasyFit: comfort ottimale per chi porta gli occhiali . Aerodinamica ottimizzata grazie allo spoiler posteriore integrato. Taglie da XS a XL Garanzia: 5 anni. Prezzo: a partire da € 202,99. 20 grafiche differenti di cui 7 inedite.