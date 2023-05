Che offerta: Se acquisti Nolan e X-Lite ti regalano l’interfono

Con l’arrivo dell’estate, la voglia di viaggiare, muoversi e condividere è sempre più forte e per questo Nolangroup ha deciso di regalare a tutti gli amanti delle due ruote una fantastica occasione. Dal 26 Maggio al 30 Giugno arriva “Ride, Connect, Enjoy” la promo dell’estate per rimanere sempre connessi.

Acquistando un casco Nolan, X-lite e Grex tra i modelli selezionati* si avrà in omaggio un sistema di comunicazione N-Com (B602 R, B602 X, B601 S) per vivere le prossime avventure e i prossimi spostamenti senza pensieri. La promo sarà valida fino a esaurimento scorte e presso i negozi autorizzati che aderiscono all’iniziativa.

N-Com B602, disponibile nelle versioni R e X, è dedicato ai motociclisti che amano le medie/lunghe distanze e viaggiano da soli o in modalità pilota-passeggero. I Nolanlovers potranno usufruire delle funzionalità di interfono, telefono, musica. Ma anche navigatore satellitare e sistema audio-moto anche per i tragitti casa-ufficio e gli spostamenti cittadini, il tutto con la massima intuitività e usabilità.

N-Com B601 S, compatibile con i caschi Grex predisposti, è il sistema ideale per chi desidera viaggiare. Ma è utile anche per spostarsi in città con la comodità di un interfono integrato nel casco e la qualità di prestazioni consolidate dalla decennale esperienza N-Com. Tra le sue funzionalità: il collegamento via Bluetooth a telefono, navigatore e lettore Mp3.

Grazie a “Ride, Connect, Enjoy” muoversi sarà un’esperienza da vivere e condividere curva dopo curva, chilometro dopo chilometro, rimanendo sempre connessi.

L’offerta è disponibile per i seguenti modelli: X-1005, X-1005 Ultra Carbon, X-903 Ultra Carbon, X-552 Ultra Carbon, X-403 GT Ultra Carbon. Disponibili anche per N100-5, N100-5 Plus, N90-3, N80-8, N70-2 GT, N70-2 X, N40-5, N40-5 GT, G9.2, G4.2 PRO

Per tutti i dettagli, termini e condizioni e per scoprire i rivenditori aderenti all’iniziativa è possibile visitare i siti www.nolan.it, www.x-lite.it , www.grex.it , www.n-com.it