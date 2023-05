Nicolò Bulega, salto in Superbike nel 2024: ma con quale team?

Nei due giorni di test al Mugello quella di Danilo Petrucci non era l’unica Ducati Panigale V4 R in pista. Infatti, in azione c’era anche Nicolò Bulega. Per l’attuale leader del Mondiale Supersport si è trattato della seconda apparizione in sella alla quattro cilindri bolognese. La prima era avvenuta a Jerez nel mese di marzo.

Il pilota di Montecchio Emilia si è detto soddisfatto di come è andato questo ulteriore test: “Sono stato molto contento di aver provato la V4 R, ringrazio Ducati e il team per l’opportunità. È stato un bel test, ho avuto ottime sensazioni, mi sono trovato molto bene con la moto. Sono anche riuscito ad andare abbastanza veloce, quindi sono stato felice. Spero di poterla riprovare presto, perché è una moto che mi piace molto“.

Bulega, missione Supersport: vuole il titolo

Per Bulega i giri al Mugello sono stati utili anche per tenersi in forma in vista della ripresa del campionato Supersport, che avverrà a Misano nel weekend 2-4 giugno. È in testa alla classifica con 152 punti, +33 rispetto a Marcel Schroetter (MV Agusta) e +36 rispetto a Stefano Manzi (Yamaha Ten Kate). È indubbiamente il grande favorito, però è presto per cantare vittoria.

Nella sua Emilia-Romagna il pilota del team Aruba Racing Ducati cercherà di allungare sui rivali e complicare ulteriormente le loro ambizioni di rimonta. Dopo una stagione di apprendistato, il suo obiettivo è quello di laurearsi campione del mondo SSP ed è determinato a raggiungerlo. Nel 2024 vuole salire in Superbike e punta a farlo con una corona iridata conquistata.

Nel 2024 salto in Superbike: con quale team?

Salvo colpi scena, l’anno prossimo Bulega correrà in SBK. Ducati ha intenzione di promuoverlo, ma rimane da capire per quale squadra correrà. Il sogno è quello di restare nel team ufficiale Aruba Racing, dando continuità al percorso iniziato in Supersport. Alvaro Bautista ha rinnovato, però la conferma di Michael Ruben Rinaldi è incerta e Gigi Dall’Igna ha spiegato che a Borgo Panigale si sono presi del tempo per fare ogni valutazione e poi decidere. Nicolò è uno dei candidati presi in considerazione.

L’alternativa è quella di “prestarlo” a una delle formazioni indipendenti ducatiste presenti nella griglia del WorldSBK. Potrebbe essere fatta un’operazione tipo quella che portò Chaz Davies dal team Aruba a quello Go Eleven, quindi con un supporto tecnico importante da parte di Ducati e magari anche un impegno finanziario da parte di Aruba. Proprio Go Eleven potrebbe essere una destinazione possibile per Bulega. La squadra guidata da Denis Sacchetti ha Phillip Oettl in scadenza di contratto e, se il tedesco non dovesse brillare, potrebbe accogliere volentieri l’ex pilota VR46.

