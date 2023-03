MIMO Milano Monza Motor Show presenta la sua 3ª edizione, che si svolgerà dal 16 al 18 giugno 2023, con un calendario ricco di eventi dinamici e di novità. Test drive di tutte le motorizzazioni all’interno dell’Autodromo Nazionale Monza e un hub espositivo in piazza Duomo a Milano. Il calendario è stato presentato presso la sede ACI Milano di corso Venezia.

Ecco cos’è MiMo

MIMO sarà una tre giorni dinamica che colorerà i paddock, i box, l’anello alta velocità e la pista di Formula 1 dell’Autodromo Nazionale Monza. Porterà il pubblico a poter provare tutte le novità proposte dalle oltre 40 case automobilistiche e motociclistiche presenti. I visitatori potranno testare i modelli in un circuito test drive ad hoc di 4 km che prevede un passaggio sulle antiche sopraelevate. Ma anche fra chicane che permetteranno di simulare le diverse condizioni di utilizzo della vettura e mettere alla prova sterzo e sospensioni.

Focus sulle elettriche e ibride Plug-in

Nella 3ª edizione di MIMO ci sarà inoltre il Focus Auto Elettriche e Ibride Plug-in. L’area, che si trova sul rettilineo dell’anello alta velocità, prevederà una parte educational per i potenziali clienti. Sarà possibile il passaggio nell’area di sosta dove testeranno le diverse possibilità di ricarica offerte. Potranno prendere dimestichezza con le operazioni di uso del connettore alle colonnine e con le tematiche inerenti la gestione quotidiana dei modelli elettrici e ibridi plug-in.

Tecnica, divertimento, emozioni

La parola d’ordine di MIMO 2023 sarà dinamicità e con un programma ricco di eventi che accontenteranno tutti i colori della passione motoristica. Facendo sfilare tra il pubblico hypercar, supercar, one-off, classiche di pregio, youngtimer e prototipi. Venerdì 16 giugno si svolgeranno due grandi eventi, la Premiere Parade e la Monzanapolis. Entrambe le sfilate vedranno percorrersi i 10 km complessivi dati dall’unione tra la pista di Formula 1 e l’anello alta velocità, il presente e il passato delle competizioni motoristiche. La Premiere Parade è la sfilata che alle ore 16.30 vedrà i rappresentanti delle case automobilistiche al volante delle proprie novità accompagnati da vip.

Il programma del week end 17-18 giugno

Sabato 17 giugno sarà la giornata dedicata ai club e ai meeting, tra i quali la sfilata celebrazione per i 120 anni di ACI Milano. La parata partirà dalla sede storica di corso Venezia a Milano, dove si troveranno i modelli più iconici della storia dell’automobilismo. Domenica 18 giugno sarà la giornata della Indy Autonomous Challenge con la finale alle ore 14. Per la prima volta in Europa, e su un circuito con curve e staccate, la competizione di auto da corsa a guida autonoma senza pilota. Verranno programmate e condotte da squadre composte da università e centri di ricerca di tutto il mondo. Le nuove Dallara AV-23 saranno guidate da un software di controllo che, grazie ai sensori, ai supercomputer e agli altri hardware ADAS montati, permette alle vetture di darsi battaglia in sfide “head to head” a eliminazione.

La vetrina di MIMO in piazza Duomo a Milano

Se tutta la passione e la parte dinamica accenderanno l’Autodromo Nazionale Monza, in piazza Duomo a Milano si creerà una vetrina glam espositiva. Alcune anteprime dei brand impreziosiranno il centro informativo MIMO, a disposizione del pubblico per fornire il programma di quello che accadrà al Tempio della Velocità dal 16 al 18 giugno.