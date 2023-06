Metzeler Trackdays a Vallelunga: tutti in pista sabato 1 luglio

Vi piacerebbe girare su uno dei circuiti più prestigiosi e appassionanti d’Italia? Scendere in pista insieme ad altri motociclisti, in quattro turni spalmati durante un’intera giornata, con servizio di cronometraggio e servizi di assistenza al top, come fosse una giornata di gara? E, per giunta, al costo estremamente contenuto di 99€ tutto compreso? Sabato 1 luglio a Vallelunga c’è l’occasione che aspettavi: il trackday Metzeler. Restano ancora pochissimi posti: per iscriversi basta cliccare qui. Qui di seguito le info utili per partecipare all’evento.

Vallelunga anfiteatro della velocità

Il tracciato si trova 30 chilometri a nord di Roma, nel comune di Campagnano. Ospita le più importanti competizioni di auto e moto, in passato qui ha fatto tappa anche il Mondiale Superbike. Lo sviluppo della pista è molto vario: c’è un tratto velocissimo, dalla partenza fino al curvone dei Cimini, e una parte centrale più guidata, contraddistinta dal “Tornantino”. In totale presenta 15 curve, per uno sviluppo di 4085 metri.

Come si svolge il Metzeler Trackday

Ovviamente i partecipanti devono indossare abbigliamento tecnico ideoneo all’utilizzo in pista: casco, tuta, guanti e stivali. I partecipanti vengono divisi in cinque gruppi, in base all’esperienza e alle caratteristiche dalla moto. La composizione dei gruppi viene monitorata attraverso il sistema di cronometraggio (transponder) in modo da mantenere equilibrio e uniformità di prestazioni all’interno di ogni gruppo. In questo modo ciascun partecipante ha modo di tenere il suo passo, in tutta sicurezza e per il massimo divertimento.

Il programma della giornata: 1 luglio 2023

Il circuito apre alle 07:30 per le operazioni di accredito. Il primo impegno è 08:15-09:00 per il briefing tecnico: personale altamente qualificato illustra anche ai neofiti come comportarsi in pista, le procedure di sicurezza e tutto quanto serve per divertirsi andando forte senza alcun problema. I turni in pista: ore 09:13 e ore 14:18.

L’equipaggiamento

Per scendere in pista la tua moto dev’essere obbligatoriamente equipaggiata con queste tipologie di gomme Metzeler: Racetec RR slick, Racetec TD slick, Racetec RR, Racetec RR COMPK slick, SportTec M9 RR, SportTec M7RR, RaceTec Interact K3.