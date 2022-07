Malaguti Drakon 125 La novità che apre una nuova era

La DRAKON 125 è una moto speciale per Malaguti, infatti è il veicolo su cui il marchio bolognese ha lavorato di più negli ultimi anni. La Drakon 125 è una moto sviluppata totalmente da zero ed è unica nel suo genere. Il team interno di sviluppo e progettazione era a conoscenza della storia dello storico produttore italiano quando ha deciso di tradurre l’anima forte del marchio in una nuova era, tenendo però in forte considerazione lo “Spirito di Bologna”.

Unstoppable Series

La DRAKON è il risultato di un lungo lavoro. Con le sue linee fluide, rotonde e tuttavia disegnate in modo nitido, stabilisce il nuovo linguaggio del design Malaguti, caratterizzato da un design accattivante e da una dinamica pura. In “Unstoppable Series” – una mini web serie – il team di sviluppo racconta in quattro brevi episodi la grande storia di Malaguti, del processo di sviluppo e progettazione in studio, del significato rivoluzionario della DRAKON 125 e dell’approccio al Design Italiano.

Caratteristiche tecniche

Il motore 125cc raffreddato ad acqua sviluppa 13,5 CV (10 kW) a 9.500 giri/min e 11,4 Nm a 7.500 giri/min. Con il suo peso di 145 kg, l’ampio manubrio e la forcella rovesciata telescopica, la DRAKON 125 è decisamente una moto agile e molto reattiva. Allo stesso tempo, la posizione di guida è relativamente verticale e la sella è progettata per il comfort.

La nuova nata in casa Malaguti è dotata di iniezione elettronica Bosch, ABS, luci a LED e un display TFT ad alta risoluzione che può essere impostato in tre differenti colori. Gli pneumatici (100/80-17 anteriori, 130/70-17 posteriori) sono di MAXXIS. Il prezzo di vendita è di 3.999 €*.

Lancio sul mercato e altri modelli

Le prime unità della DRAKON 125 sono già disponibili presso i concessionari Malaguti. Nell’autunno 2022 seguiranno il MADISON 125 e i nuovi modelli eMISSION. L’eMISSION è la controparte della versione con motore a combustione MISSION125. Inoltre, in autunno seguirà un restyling della XTM125, XSM125.