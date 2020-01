Indian FTR-S: una “race replica” a un prezzo esclusivo per i nostri lettori

La versione "Race Replica" della regina degli ovali americani a prezzo speciale per i lettori del nostro sito: € 1.740 di sconto!

Inauguriamo il 2020 con un’offerta ch non deluderà i lettori di corsedimoto.com. Per suggellare un anno davvero straordinario, ricco di novità – sia editoriali che di contenuti – e premiato dagli appassionati che sono in costante aumento, abbiamo deciso di proporre a un prezzo eccezionale una motocicletta davvero ricca di fascino, unica nel suo genere. Parliamo della Indian FTR-S in versione Race Replica model year 2019. La replica della plurivittoriosa flat track americana, regina degli sterrati nella categoria 750, vanta un esclusivo kit di sospensioni racing by Andreani (distributore ufficiale Öhlins).

A impreziosire un quadro già ricco ci pensa lo scarico Akrapovič a due terminali, fornito direttamente dalla casa senza necessità di costosi interventi aftermarket. Costruito in titanio e acciaio, con protezioni in fibra di carbonio, rispetto alla versione base regala un sound e una robusta dose di coppia e potenza supplementare. Una motocicletta che rappresenta un’interpretazione particolarmente riuscita delle suggestioni Yankee tipiche del flat track.

MUSCOLOSA MA NON PACCHIANA

Ovali in terra dove mezzi come la Indian mostrano i muscoli. La FTR 1200 in versione S Race Replica qui proposta monta un motore bicilindrico a V di 60° 1.203 cc, quattro valvole per cilindro con raffreddamento a liquido. Il cambio è a 6 marce, la frizione multidisco. La potenza dichiarata supera i 120 cavalli della versione standard grazie allo speciale impianto di scarico, mentre c’è un abbondante ricorso alla lega di magnesio e l’albero motore è stato alleggerito per offrire sensazioni ancora più racing. Il serbatoio è sottosella, in modo da abbassare il baricentro e lasciare più spazio all’airbox, a tutto vantaggio della “respirazione” del motore. Le opportunità di regolazioni delle sospensioni by Andreani offerte in esclusiva sull’esemplare in vendita attraverso corsedimoto.com, sono pressoché infinite.

NUMEROSE FINEZZE PER APPASSIONATI

Il livello di personalizzazione delle sospensioni valorizza al massimo la piattaforma inerziale specificamente progettata per la versione Race Replica. La Indian FTR 1200 S dispone di una tecnologia avanzata che consente una gestione ottimale di funzioni quali il controllo della trazione e dell’impennata mentre è sempre possibile disattivare l’ABS. Tre le modalità di guida: Sport, Standard e Rain, con altrettante combinazioni di gestione dell’acceleratore e del traction control.

Le ruote hanno misure differenti davanti e dietro, rispettivamente 19″ e 18″, e montano pneumatici Dunlop DT3-R appositamente sviluppati per avvicinarsi nel disegno a quelli impiegati nelle gare di flat track, i DT-3. L’impianto frenante, fornito da Brembo, può vantare dischi di 320 mm di diametro e pinze a fissaggio radiale. Oltre ai gruppi ottici Full LED, la Indian FTR 1200 S può contare su un’appariscente strumentazione digitale incentrata sul touchscreen LCD da 4,3″, a colori e personalizzabile nella visualizzazione, collegabile via bluetooth al cellulare.

I DETTAGLI DELL’OFFERTA

Prezzo di listino 17’490 €

Prezzo riservato ai lettori 15’750 € chiavi in mano

A chi versa una caparra confirmatoria di 250€ verrà riconosciuto uno sconto speciale pari al versamento per un prezzo di 15’500 € chiavi in mano.

Info: books@corsedimoto.com – Mobile 393.8248412