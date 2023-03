I migliori giochi da casinò a tema corse per i fan della Formula 1

Uno degli aspetti che ha aiutato il mondo dei giochi online ad avvicinarsi a tantissime persone è la sua varietà di temi e ambientazioni. Ogni utente, infatti, potrà trovare un gioco, o meglio ancora una slot machine, dedicata alla sua passione. Questo vale per film, serie Tv, supereroi ma anche sport. Ovviamente, prima di iniziare il nostro percorso ti consigliamo sempre di provare questi giochi in modalità demo, quindi senza spendere soldi, e soprattutto con la massima responsabilità.

F1 Race

Playtech è sicuramente uno dei migliori provider che si può trovare in circolazione e questo ci permette di sentirci al sicuro quando troviamo un suo gioco.

Ed infatti, la slot machine F1 Race è 3D e si contraddistingue dalle altre per la sua altissima qualità grafica. Tra le modalità speciali su cui possono contare i giocatori, poi, abbiamo la Bonus Race che si attiva con l’aiuto dei simboli Scatter e che permette di ottenere premi dal valore altissimo.

Wheels’n’Reels

È un altro gioco creato da Playtech e presenta cinque rulli e venti linee di pagamento fisse. Tra i vari simboli, oltre alle tante icone legate alle carte francesi, abbiamo una fantastica Ferrari, caschi da corsa e auto monoposto di vario colore.

Non mancano, poi, anche simboli speciali tra cui spicca il Pit Stop che permette di attivare la modalità Bonus, mentre la bandiera a scacchi è il jolly; quindi, può prendere il posto di qualche altra icona del gioco. Troverai questa slot in una molte delle piattaforme presenti nellamigliori casino online europei lista online, anche in versione demo.

Formula X

Questo titolo è stato creato da IGT, un altro importante software gaming house in questo settore. La grafica è leggermente meno dettagliata di quella di altri giochi ma ci sono comunque una serie di funzionalità davvero molto interessanti.

Parliamo di un gioco a cinque rulli con venticinque linee di pagamento totali con simboli speciali come il Wild e lo Scatter. Il primo ricopre il ruolo di jolly e quindi può aiutarti ad aumentare le chance di vittoria. Il secondo, invece, permette di conquistare free spin omaggio.

Grand Prix

Un altro tra i giochi che tutti gli appassionati di Formula 1 e di slot devono provare almeno una volta è sicuramente questo. Grand Prix è stato creato da Microgaming, un altro leader nel settore dei giochi ed ha cinque rulli e venti linee di pagamento.

La modalità più importante è quella Pit Stop che si attiva quando escono una serie di simboli Scatter nel corso dello stesso giro. In pratica, si avrà la possibilità di girare la ruota dei premi e di vincerne uno in automatico.

Good to Go

Anche questo gioco è tra quelli dedicati alle corse automobilistiche e alla Formula 1 in particolare. È stato creato da Microgaming e presente diverse particolarità che si uniscono ad una grafica semplice, ma comunque curata. Oltre ai simboli Wild e Scatter, che rispettivamente hanno la funzione di jolly e permettono di vincere free spin, c’è la modalità Gamble o Rischio.

Per chi non la conoscesse, permette di mettere in gioco il premio appena vinto e provare a raddoppiarlo. Bisogna semplicemente indovinare il colore della carta coperta. Nel caso in cui si fa la scelta giusta allora la vincita raddoppia, mentre in caso contrario si perde il premio.