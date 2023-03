MotoGP, Alex Rins: problemi al motore Honda e dubbi sul telaio Kalex

Domenica di MotoGP da dimenticare per la Honda a Portimao, dopo che Marc Marquez ha concluso disastrosamente la gara al terzo giro. Il miglior pilota del marchio al traguardo risulta il neo arrivato Alex Rins in decima posizione, con un distacco di 11,5″ dal vincitore Pecco Bagnaia. Il pilota spagnolo ha chiuso davanti al compagno di marca Joan Mir che ha però scontato un Long Lap Penalty.

Alex Rins e la top speed

Il GP di Portimao si è rivelato particolarmente frenetico e aggressivo, con l’introduzione della Sprint Race e tanti piloti desiderosi di brillare con le nuove livree. I prototipi MotoGP sono diventati più veloci con le nuove soluzioni aerodinamiche, come dimostra anche il nuovo record del circuito firmato da Marc Marquez nelle qualifiche. I risultati non sono ancora incoraggianti per la Honda, manca la velocità di punta tanto per cominciare. “Sono un po’ frustrato. La cosa più difficile per me sono state le manovre di sorpasso… A parte la partenza in cui abbiamo guadagnato alcune posizioni. Sotto questo aspetto è stato un disastro“.

La decima posizione finale potrebbe sembrare un risultato incoraggiante per il pilota del team LCR. Alex Rins, che nei giorni scorsi ha lamentato una RC-V diversa da quella del team factory, però non si nasconde dietro false illusioni. “Siamo arrivati ​​solo 10° qui, ma perché alcuni piloti davanti a me sono caduti. Penso che con la Honda abbiamo il livello per essere più avanti in classifica, ma al momento è così. Vedremo se la Honda in Argentina mi darà qualcosa da provare. Non so se a Termas de Rio Hondo andrà meglio per noi, perché anche lì c’è un lungo rettilineo“.

Il nuovo telaio Kalex

Durante la preseason MotoGP il pilota di Barcellona aveva già sottolineato questa problematica ai tecnici HRC. “Se portano una carenatura aerodinamica, potremmo essere in grado di risolvere il problema della velocità massima sui rettilinei. A Sepang ho sentito fin dal primo giorno che la moto era abbastanza potente. Ma quando si passava dalla quarta alla quinta marcia e dalla quinta alla sesta, la moto non si muoveva, era bloccata. Il motore allora non era più aggressivo come nelle marce inferiori“.

Ora che il motore resterà congelato fino al termine del campionato, gli ingegneri dovranno porre rimedio giocando sulla carena e lo scarico. La prossima settimana il test team della Honda proverà il nuovo telaio Kalex e, in caso di responso positivo, verrà inviato ad Austin. Alex Rins non sembra riporre molta fiducia nella componente del marchio specializzato in telai per la Moto2. “Il telaio tedesco sarebbe utile solo per le curve, non per la quinta o sesta marcia!“.

Foto: MotoGP.com