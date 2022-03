Il gruppo 2Ride acquisisce Troy Lee Design

Pionieri nella progettazione e produzione di accessori protettivi per motociclisti (caschi, abbigliamento tecnico e protezioni certifcate), il Gruppo 2Ride ha annunciato un’importante collaborazione con Troy Lee Designs, un marchio affermato nel mondo del motocross.

I caschi Troy Lee Designs sono facilmente riconoscibili grazie al loro look, ai colori distinti e al design delle grafiche. Le due entità, sotto il gruppo 2Ride, inizieranno a sviluppare congiuntamente prodotti per la sicurezza innovativi e attrezzature per moto e sport all’aperto.

Alla conquista del mercato americano

Condividendo un’identità comune, entrambi i gruppi sono entusiasti di poter unire le loro forze e combinare le loro competenze significative. Troy Lee Designs metterà a disposizione la sua esperienza del mercato statunitense. 2Ride può offrire una notevole conoscenza di quello europeo. Unendo le loro competenze, entrambe le aziende sono intenzionate a creare prodotti ad alta tecnologia. Il fondatore Troy Lee continuerà ad essere fortemente coinvolto nello sviluppo del nuovo gruppo.

Prodotti sempre più innovativi

Recentemente, il team R&D di 2Ride ha inoltre rafforzato il proprio know-how attraverso l’acquisizione di C.R.E, uno studio di design e ingegneria con sede a Brembate, Italia specializzato in dispositivi di protezione individuale, come i caschi da moto. La competenza intersettoriale dello studio varia dall’ideazione di un progetto alla sua comunicazione, incorporando design funzionale, studi per le certifcazioni, brevetti, consulenza, R&D, reverse engineering e, non meno importante, la prototipazione rapida. L’aggiunta di questa solida risorsa permetterà al gruppo 2Ride di creare una vasta gamma di nuovi prodotti innovativi.

Troy Lee resta in sella

Questa partnership è importante perché costituisce una sinergia di forze e di competenze all’interno dello stesso settore di attività, evitando così concorrenza del marchi coinvolti. Rafforzando le loro competenze, le due aziende hanno aumentato significativamente il loro potenziale e la loro capacità di adattamento. Questo sforzo congiunto permetterà loro di svilupparsi in un mercato globale.

Jason Steris, CEO di Troy Lee Designs e Christophe Sicaud, CEO di 2Ride Holding saranno incaricati, con i rispettivi team, di lavorare all’integrazione globale di Troy Lee Designs all’interno del gruppo. L’Europa rimarrà il principale mercato di riferimento del Gruppo, ma il Nord America rappresenterà ormai più del 30% del suo fatturato.