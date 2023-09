Givi impreziosisce la linea di valige per moto in alluminio presentando l’evoluzione della gamma Outback. E’ la versione più aggiornata dello stile imposto dal marchio e sono oggetti sviluppati con la consapevolezza di rispondere al meglio alle esigenze del motociclista in cerca di accessori votati all’avventura. Il tris di prodott e disponibile in due finiture con topcase da 58 litri e coppia di laterali da 37 litri. A brevissimo, a rendere le OUTBACK EVO ancora più esclusive si aggiungerà una laterale scantonata.

Nuova generazione

Le OUTBACK EVO rappresentano la nuova generazione di valigie in alluminio prodotte in Italia da GIVI. Per la realizzazione sono utilizzati 16 stampi dedicati, frutto di sei brevetti e una componentistica super selezionata. La sintesi di questi sforzi si traduce in una maggiore versatilità di utilizzo, un design più accattivante e una robustezza e una resistenza alle sollecitazioni mai raggiunte prima. Il risultato è aver aumentato al massimo l’adattabilità e le prestazioni su moto Adventure e maxi-enduro. Le OUTBACK EVO rispondono alle esigenze di chi pianifica grandi avventure motociclistiche. GIVI ha sviluppato questo materiale in lunghi test realizzati su ogni tipologia di terreno e di percorso: un “biglietto da visita” che stimola l’approfondimento. Qui i video dei test sviluppo.

Outback Evo

Questa linea, assolutamente “premium”, rende speciale il 45° anniversario di GIVI. Si presenta con un tris composto di un top case da 58 litri e di una coppia di valigie laterali da 37 litri, tutti disponibili con finitura in alluminio naturale o verniciato nero. La chiusura Security Lock è di serie. Acquistando una coppia di valigie Outback EVO (Pack 2), è disponibile un terzo cilindretto da montare sull’eventuale top case: un’unica chiave per l’intero allestimento. Valigia posteriore e laterali condividono alcune delle innovazioni introdotte, a cominciare dall’aggiornamento dell’estetica, adesso più particolare. I nuovi angolari superiori e inferiori, con passacinghia integrati, rendono maggiormente resistente l’attacco alle maniglie tubolari. Inoltre facilitano il trasporto anche con i guanti indossati. Gli angolari inferiori migliorano la tenuta meccanica nel tempo e sono dotati di asole.

Valige impermiabili

La tenuta all’acqua è un aspetto importante. GIVI garantisce per le proprie valigie un grado di “water resistant” corrispondente a una pioggia forte, in particolare i test vengono effettuati con un apposito macchinario che simula una precipitazione con una portata maggiore di 20 litri/ minuto.

Laterale scantonata

A brevissimo debutterà sul mercato una nuova versione della valigia laterale Outback EVO, sempre in duplice finitura e dotata di fondo a doppio piano. La cosiddetta “scantonatura”, soluzione indicata per moto Adventure e maxi enduro equipaggiate con terminale di scarico alto, posizionato sul lato destro.

Si tratta della prima valigia del genere sviluppata da GIVI e arricchisce la dotazione tecnica della linea top di gamma qui presentata. Per ricavare lo spazio per lo smusso la valigia riduce lo spazio interno di 4 litri (da 37 a 33) ma avvantaggia il posizionamento del carico, che sposta più vicino all’asse centrale, e rispetta le normative vigenti in materia di larghezza massima del motociclo. Utilizzabile esclusivamente sul lato destro del veicolo, si monta su telaietti dedicati con sigla PLOS_ _ _ CAM. Le moto a poterla utilizzare sono al momento Suzuki V-Strom 800, BMW R1200/1250 GS, Africa Twin 1100. Nel corso dei prossimi mesi, la “scantonata” arricchirà le proposte di allestimento di molti altri modelli.