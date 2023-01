Al MBE di Verona, presso il padiglione 6 stand 7AD, Alessandro Mazzocchetti ha battezzato il suo nuovo Alex Design Racing Team e presentato la pilota Miranda Festoso. Insieme parteciperanno al campionato CIV Junior nella categoria Ohvale 190, con una moto graficamente personalizzata dal designer del Motomondiale.

Grande emozione per ‘Miri’ e i suoi genitori giunti in treno da Roma per inseguire un piccolo ma grande sogno, dopo i successi in pista finora raccolti nelle serie minori. Poco prima di svelare il loro cavallo di battaglia Alex Design e Miranda hanno ricevuto la visita di Lucio Cecchinello. Il boss del team LCR Honda nei prossimi giorni partirà per la Malesia in vista del test Irta di MotoGP.

Per la prima gara del CIV Junior dovremo attendere il 21 maggio a Ortona. Ma per la 15enne Miranda Festoso continua la lunga preparazione atletica e in moto che alterna con gli studi liceali.

“E’ stata un’emozione unica essere presentata in questo modo al Motor Bike Expo davanti a tutta questa gente – ha dichiarato la pilota. “Ho incontrato persone importanti come Lucio Cecchinello. Tutto questo è possibile grazie ad Alessandro Mazzocchetti“.

