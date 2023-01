CIV 2023: si alzano i limiti di età in Moto3 e 300

La sicurezza in pole position al CIV 2023. Il Campionato si propone sempre più come un trampolino per i giovani ma senza bruciarli. Il limite di età minima per correre in Moto3 e 300 è stato alzato: 15 anni per entrambi i campionati ma se in Moto3 non è un’età massima, in 300 è fissata a 25 anni. Tra l’altro l’età minima per la PreMoto3 è 13 anni, per la Supersport 600 è 16 anni e per la SBK è 18 anni.

Il CIV 2023 confermerà il suo format. Ci saranno sei round doppi e la Racing Night prevista per fine luglio a Misano. Tra le novità, oltre il nuovo limite di età, la Supersport 600 con il regolamento Mondiale e quindi la categoria unica. New entry il CIV Femminile, organizzato dalla FMI in collaborazione con EMG Eventi, con le concorrenti in gara su moto 300. Previste sei prove: tre nel contesto del CIV Junior e tre nel CIV, in concomitanza e nella stessa griglia della Women’s European Championship. A tal proposito, i trofei che arricchiranno il weekend di gare del CIV saranno anche nel 2023 la Women’s European Championship, Aprilia RS 660 e National Trophy.

Durante la presentazione sono stati ricordati i brillanti risultati dello scorso anno a livello giovanile. Guido Pini ha vinto l’European Talent Cup e Gabriel Fabio Vuono si è aggiudicato la FIM MiniGP World Series. Durante lea presentazione CIV 2032 è stato premiato con la OHVALE GP-2 190. Il ragazzo dei Talenti Azzurri FMI ha ricevuto il premio dalla Coordinatrice Talent Promotion Department di Dorna, Elisabet Peropadre. L’anno scorso ha vinto anche il titolo italiano CIV Junior.

Durante la presentazione al Motor Bike Expo sono stati consegnati anche i vari premi speciali a piloti, tecnici e dirigenti che si sono distinti nel 2023.