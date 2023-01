L’Italia potrebbe avere presto molti autodromi importanti, oltre a Misano, Monza, Mugello, Imola e Vallelunga. Tanti circuiti italiani si stanno rilanciando, non solo il Cremona Circuit (leggi qui) e l’Autodromo del Levante. Sono in corso i lavori di ampliamento all’Autodromo di Modena che sarà utilizzato soprattutto per i test auto ed al Circuito Tazio Nuvolari di Cervesina (PV) che ospiterà auto e moto. Inoltre potrebbe rinascere l’Autodromo Morano sul Po, conosciuto come la pista di Casale Monferrato. Questo impianto potrebbe diventare un centro ricerche e sviluppo.

Autodromo di Modena

Il circuito di Modena arriverà a 4.150 metri ed avrà un rettilineo di un chilometro. Saranno realizzati anche i servizi adeguati all’accoglienza del pubblico e degli appassionati, con tribune e Visitor Centre. Ci saranno nuove strutture, tra le quali i laboratori della Modena Automotive Smart Area, l’area prova per i veicoli a guida autonoma o assistita, oltre a ponti di collegamento ed i nuovi parcheggi. Successivamente saranno realizzate sedi espositive, strutture alberghiere e commerciali. Con i lavori, già approvati lo scorso anno dal Comune di Modena, l’autodromo diventerà un realtà di riferimento in particolare nel settore auto.

Circuito Tazio Nuvolari

Saranno ultimati a breve gli interventi al Circuito Tazio Nuvolari, a Cervesina, in provincia di Pavia. La pista praticamente raddoppia la sua lunghezza originaria ed arriva a 5.251 metri con un rettilineo di un chilometro e mezzo. Sarà veloce, ideale sia per le auto che per le moto. Il suo punto di forza sarà dunque la pista oltre i 5km che lo porterà al secondo posto tra i più lunghi d’Italia, dopo Monza e prima di Imola.

L’Autodromo di Morano sul Po

La storia dell’Autodromo di Morano Po, nei pressi di Casale Monferrato è stata particolarmente breve. E’ stato inaugurato nel 1973 e chiuso già nel 1977. Nei primi anni ottanta sembrava prossimo alla riapertura ma non si be fece nulla. L’anno scorso è stato acquistato da Holdim, una società legata all’automotive ed al motorsport. Il circuito probabilmente diventerà una pista test ed un centro di ricerca.