Cascobene: 16 anni di successi e un nuovo punto vendita a Milano

Cascobene nasce 16 anni fa dal sogno di colorare il mondo con le vostre idee. Qualcosa d’innovativo nella creazione di desing sui caschi moto e qualsiasi superficie. Un’iniziativa di grande successo che permette all’azienda crescere a livello nazionale e internazionale. Moltissimi sono i progetti che vanno a dare forma al sogno di due fratelli, partiti da zero insieme. Cetty dà il tocco femminile e organizzativo che favorisce l’espansione all’estero. Il passo successivo è stata la progettazione di un proprio brand su caschi e abbigliamento.

Successo internazionale

Dopo diversi anni abbiamo iniziato a fare noleggio moto per i turisti. Abbiamo permesso loro di viaggiare senza alcun problema: prendere la moto e recarsi in tutte le destinazioni desiderate. Vantiamo circa 139 fiere internazionali e del settore in tutta Europa dall’aereografia alla progettazione alla vendita di tutti i marchi di cachi e abbigliamento moto.

Forniamo l’ assistenza gratuita su tutti i prodotti caschi abbigliamento abbiamo tutte le visiere e pezzi di ricambio di ogni articolo. Montiamo sistemi interfono e diamo servizio a 360 gradi.

Grande festa il 1 aprile

In questa data cade il 16º compleanno di Cascobene. Forniremo ai nostri ospiti un servizio di body painting dal vivo, non mancherà il taglio della torta. Avrete a disposizione un bar che avrà la forma di un casco. Due persone all’interno vi offriranno l’aperitivo a tutti in collaborazione con Red BULL Sarà offerta vodka Red Bull. Non mancherà a focaccia genovese la focaccia al formaggio di Recco. Non deluderemo neanche il vostro palato. Ma non basta, saranno disponibili gadget e omaggi per tutti i partecipanti in questo weekend. Per tutta la settimana saranno fatti sconti particolari. Musica dal vivo creerà l’atmosfera giusta per un’inaugurazione inaugurazione proprio nel centro di Milano. Vi aspettiamo in Viale Brianza 8, zona Loreto.

Vi aspettiamo anche su https://www.facebook.com/cascobene/