Arai Helmets: nuovo casco di ispirazione sportiva adatto per lunghi viaggi

Arai presenta un casco di nuova generazione dedicato ai motociclisti alla ricerca di un casco Sport Touring dinamico, in grado di coniugare il comfort sulle lunghe distanze con le performance di derivazione sportiva. L'inedita presa d'aria integrata nel Logo Arai 3D, le due Tear-Ducts anteriori, lo spoiler estrattore posteriore e la nuova presa d'aria mentoniera, assicurano un ricambio d'aria efficiente e costante. La calotta esterna integra il nuovo sistema visiera VAS, è realizzata adottando la tecnologia PB e-clc (Peripherally Belted e-Complex Laminate Construction). E' stata allargata alla base di 5 mm per facilitare le operazioni di calzata e rimozione del casco. E' il primo Arai a superare la nuova (e più restrittiva) Omologazione ECE 22.06.

Perfetto per i viaggi

Sempre connesso con NS-8, il compagno perfetto per quei motociclisti che non smetterebbero mai di viaggiare! Unisci il senso di protezione di un Full Face con la praticità di un casco Jet e approfitta del microfono invisibile preinstallato, pronto per essere collegato al tuo esclusivo Intercom NOS-3S o SENA 3S. Gli interni sono stati progettati per mantenere un livello ottimale di comfort anche dopo ore di guida e possono essere modificati per ottenere il fitting e la stabilità ottimali sia in posizione aperta che chiusa. Il sistema di ventilazione MACH-Efficiency mantiene una temperatura fresca all’interno del casco, mentre le prese d’aria aria ed il meccanismo Sunvisor sono facili da azionare, anche indossando i guanti.

Lo sapevate perchè….

…Arai si rifiuta di produrre caschi che montano il Visierino Parasole integrato all’interno della calotta? Devi sapere, che per alloggiare il Sun Visor all’interno del casco, è necessario realizzare un “incavo” tra la calotta esterna e la calotta interna. Come si realizza quest’incavo? Semplicemente… rimuovendo polistirolo; unico componente del casco in grado di assorbire l’energia di un eventuale impatto.

Nonostante la stragrande maggioranza dei caschi in commercio riesca comunque a superare le omologazioni anche rimuovendo EPS, Arai si pone una domanda molto semplice. Anche se il casco supera l’omologazione, rimuovendo polistirolo, sto offrendo il massimo della protezione oggi possibile? No. E’ per questo che Arai ha inventato il Pro Shade System (PSS). Il PSS in posizione “aperta” e bloccata, regolarizza i flussi aerodinamici riducendo l’effetto buffetting alle alte velocità ed offre una protezione dal riverbero dei raggi del sole funzionando come un “Peack” (vedi Tour-X4 e Ct-F). In posizione “abbassata” il PSS offre la stessa funzione di un Visierino Parasole interno, senza però influire negativamente sulla sicurezza. Arai non ha nessuna intenzione di indebolire deliberatamente le proprie calotte, tantomeno per motivi estetici o “di moda”.