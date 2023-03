MotoGP, GP d’Italia al Mugello: le promozioni fino al 2 aprile

La stagione MotoGP è iniziata lo scorso fine settimana a Portimao e sempre nel segno dell’italianità. Non solo per il binomio vincente Bagnaia-Ducati, ma anche Marco Bezzecchi, le Rosse in generale e le Aprilia, moto che ora stanno dettando legge nel Motomondiale. Quale migliore occasione per celebrarle di un appuntamento al Mugello? Ritorna anche quest’anno la tappa sulle colline toscane e promette davvero di essere una grande festa tricolore. Non mancano quindi agevolazioni, sconti e promozioni, una di queste valida fino al prossimo 2 aprile, per non perdere lo spettacolo dal vivo.

Il Mugello attende i suoi eroi

Sulle montagne russe portoghesi ben cinque moto tricolori hanno monopolizzato le zone alte della classifica domenicale. Nello specifico quattro Ducati divise solo dalla Aprilia guidata da Maverick Vinales. Chissà, forse sarebbero state addirittura sei con un Miguel Oliveira scatenato sulla sua Aprilia RS-GP targata RNF prima dell’incidente… È solo il primo GP, ma niente male come premessa per questa lunga annata mondiale. Il Mugello quindi sta preparando un grande spettacolo per il GP d’Italia, per ricevere le migliore dei modi i suoi ragazzi ed i suoi marchi vincenti. Si affina anche il programma collaterale del Gran Premio, con concerti e musica dal vivo sulle colline Casanova – Savelli e Scarperia Palagio. Ovviamente i tifosi sono tutti invitati a vivere la grande festa messa in scena nella Woodstock dei motori, riprendendo la definizione del Mugello data da Valentino Rossi.

Le promozioni

Il Prato 58 è già esaurito, ma gli appassionati possono approfittare della speciale Promozione (qui in alto nella foto) valida fino al 2 di Aprile. Nonché di tutte le altre scontistiche e tipologie di biglietti messi a disposizione per chi non vuole assolutamente perdere l’appuntamento al Mugello. Come l’ingresso gratuito per le moto e per giovani fino ai 15 anni, o gli sconti del 20% nella fascia 16-18 anni, nonché per tesserati FMI, militari e Forze dell’Ordine. Più le riduzioni del 10% per le donne, oppure le promozioni Camper e Night&Day. Per tutti i dettagli consultate il sito ufficiale www.mugellocircuit.com, le prevendite continuano su ticketone.it.

Foto: Valter Magatti