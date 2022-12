Alex Design, il countdown verso il Motor Bike Expo 2023

Dopo una notte di lavoro, telefonate, idee, dubbi, ricordi e ardente desiderio di nuovi orizzonti, ho preparato il primo bozzetto di quello che sarà il truck con cui il marchio Alex Design approderà al Motor Bike Expo di Verona 2023. Sarà la fucina creativa dei miei progetti seminati negli ultimi tre anni e che sbocceranno come fiori dalla prossima primavera. Ma come insegna il mondo contadino è in inverno che il seme cade nella terra, muore e rinasce all’arrivo dei primi caldi raggi di sole. In fondo sono nato anch’io dal basso. I miei nonni coltivavano e commercializzavano fiori, mi sono fatto spazio in un settore fortemente competitivo, a tratti cinico, ma coinvolgente come le moto. Partendo da semplice artigiano, potendo contare solo sulle mie forze e l’appoggio di qualche collaboratore e familiare, che ora non c’è più. E tutto a mie spese, rischiando sulla mia pelle.

Alex Design al Motor Bike Expo 2023

L’ultima volta che sono andato al MBE come espositore, su invito diretto del patron Francesco Agnoletto (che oggi festeggia il suo compleanno), risale a oltre dieci anni fa. Portavo dei quadri realizzati in carbonio, una delle mie materie prime, che mi hanno permesso di andare avanti fino ad arrivare nel paddock della MotoGP. Dal 27 al 29 gennaio saremo a Verona con un truck davvero speciale e ricco di progetti importanti, uno spazio di esposizione di 7X18 metri. Presenteremo anche il neo Alex Design Doc Corse che correrà per la prima volta nel CIV Junior con una pilota d’eccezione come Miranda Festoso, in sella alla Ohvale 190. Sarà anche l’occasione giusta per annunciare un importante accordo commerciale con un’azienda spagnola, leader nel mondo del motoracing da oltre trent’anni.

Distributore esclusivo e Rental Project

Alex Design, con sede in Repubblica Ceca, si occuperà di distribuire in esclusiva per 7 Stati dell’Est Europa moto di ultima generazione: pitbike, minimotard, minigp di marchi prestigiosi a livello internazionale (MIR Racing, IMR e KAYO). E ci sarà anche la nascitura perla nera chiamata Minigp Alex Design special. Le sorprese non finiscono qui, perché dopo l’apertura del mio primo store a Brno la fame vien mangiando… Al Motor Bike Expo sveleremo anche il nuovo Rental Project che permetterà a tutti gli appassionati di poter guidare e divertirsi (Ride&Fun) noleggiando le nostre moto esclusive. Presto presenteremo anche un calendario 2023 su vari tracciati italiani con giornate in pista all’insegna della velocità e del divertimento. Per qualcuno potrebbe essere un semplice motivo di svago, per altri un trampolino di lancio per obiettivi più importanti. Del resto le favole più belle nascono quasi per caso e poi si trasformano in un qualcosa di magico che neppure ti aspettavi.

Tanti nuovi progetti by AD

Battezzeremo anche il nuovo marchio di abbigliamento e accessori “AD Racing Wear”. All’interno del nostro truck una prima collezione di abbigliamento moto, tute, stivali, guanti e caschi, contrassegnati da un pizzico di genialità grafica. Del resto anche il design ha il suo colpo d’occhio e fa la sua bella figura! Ma non sarà solo creatività, ma anche frutto di uno studio del prodotto e di ricerche di mercato che porto avanti da oltre un triennio, facendo leva anche sull’esperienza pluriennale nel Motomondiale. Le corse in fondo servono proprio a questo, a trasferire sul mercato idee e capacità che si collezionano a suon’ di investimenti, errori, soddisfazioni, grandi risultati raggiunti. Tant’è che dal prossimo anno Alex Design raddoppierà la mole di lavoro e avrà due truck nel paddock. Per questo motivo stiamo ampliando ad ampio raggio il nostro staff con personale qualificato, al fine di garantire un prodotto di qualità e cortesia ai nostri attuali clienti e teams MotoGP, SBK, EWC, nonché agli utenti privati.

Una bozza… cuoriosa

Nell’immagine allegata potete vedere il neo-truck promozionale che sarà ubicato nel padiglione 6 presso il Motor Bike Expo di Verona. La bozza che pubblichiamo in anteprima lascia affiorare un nuovo modo di creare design e strategie promozionali dove vedrete forme e colori che vogliono dare libero spazio all’immaginazione e all’interpretazione di chi guarda, lasciando per adesso un pieno di curiosità. Vi aspetto in Fiera e voglio ringraziare in anticipo tutte le aziende e i partner che hanno reso possibile aggiungere questo ulteriore tassello ad un puzzle che inizia a prendere forma e a stupire. In attesa di completare l’opera non appena arriverà primavera.

Alessandro Mazzocchetti