Ride&Fun, Alex Design inaugura il suo primo store racing

Venerdì 16 dicembre nel centro commerciale Rozkvět, nel cuore di Brno, Alex Design inaugura il suo primo store “Ride&Fun”. Correre e divertirsi sono le due parole d’ordine del nostro Official Painter and Supplier del Motomondiale, il Racing Service Support on Track della MotoGP. Dopo decenni di esperienza nel paddock, Alessandro Mazzocchetti mette a segno il primo dei suoi progetti in cantiere per il 2023. Un’idea nata alcuni anni fa e che la pandemia ha costretto a rinviare fino ad oggi. “Nasce a Brno perché dal 2003 ho iniziato a frequentare questa città e deciso di trasferirmi qui. Questo store potrebbe essere solo il primo punto vendita di un franchising“.

Il primo store di Alex Design

Nella location allestita da Alex Design gli appassionati di moto di tutte le età potranno acquistare o noleggiare pitbike, minibike, minimotard e quad, a prezzi vantaggiosi e corredati da pacchetti esclusivi, anche all’interno di un calendario che prevede giornate in pista. “I bambini potrebbero scoprire di avere del talento e proseguire in questo sport, mentre i grandi possono divertirsi spensieratamente e imparare qualcosa di nuovo anche alla loro età. Oggi la tecnologia ci permette di avere delle moto quasi alla pari con quelle da competizione“, racconta il designer di origine capitolina.

Non solo moto, ma anche una linea di abbigliamento esclusiva realizzata ad hoc e frutto del suo genio grafico. “Ho seguito il lavoro di grandi aziende come Alpinestars e Dainese (per il mondo racing) e Axo (per il motocross) e ideato questa linea sia per la MiniGP che per i GP, oltre a stivaletti, caschi e guanti. E’ un negozio medio-piccolo nel centro della città, nel cuore pulsante di questa ‘piccola Praga’, che ha fatto storia in Repubblica Ceca con il suo circuito e il Gran Premio“. Tante le novità all’interno dello store che sarà a breve collegato in tutto il mondo con una webcam, visibile in tempo reale sul sito Minigprent.com.

Il Rental Project

Il cuore del progetto prende il nome di “Rental Project” (progetto noleggio), un’altra leccornia del noto designer della MotoGP. “Prima le pitbikes avevano prezzi poco accessibili, invece noi abbiamo creato un pacchetto dove le portiamo fino a destinazione a gruppi o privati. Organizzeremo degli appuntamenti in pista dove la gente può iscriversi, noleggiare la moto e offriremo anche casco, tuta, guanti e stivali al top delle condizioni materiali e tecniche. Le tute al momento hanno sei grafiche abbinate alle sei livree delle moto. In primavera proporremo una nuova linea che potrà acquistare anche chi non noleggia la moto. Lo store non è riservato solo al noleggio, ma anche alla vendita moto e abbigliamento a prezzi fortemente concorrenziali“.

Progetti a breve termine

Sono giorni di attività frenetica per Alex Design che, prima di dedicarsi anima e corpo alla prossima stagione MotoGP, ha in programma altri importanti appuntamenti. “I primi esemplari saranno presentati ufficialmente alla Fiera di Verona (MBE) dal 26 al 28 gennaio, dove sveleremo la linea abbigliamento e il progetto Rental Project. Saremo inoltre distributori dell’Est Europa per i marchi IMR e MIR Racing con cui abbiamo chiuso un accordo in questi giorni. Stiamo anche pensando di istituire una MIR Racing Cup in questi Stati dell’Est che si stanno rivelando un mercato emergente davvero interessante. Poi avremo la nostra minigp “Alex Design special”, realizzata e personalizzata sulla base della Mini GP OHVALE GP-0 110 A Automatic. Un ringraziamento speciale va anche ai nostri partner Just1 Racing e Origine Helmets che realizzano i caschi con altissima professionalità e dedizione“.