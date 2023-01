AC50, il progetto Acerbis Italia Motorsport per i 50 anni di attività

Acerbis Italia nasce nel 1973 e diventa un riferimento internazionale nel settore automotive, proponendo prodotti tecnici agli appassionati del mondo delle due ruote. La strada per raggiungere il riconosciuto know-how è stata lunga, sempre piena di prove e rilevanti trasformazioni. Oggi Acerbis Italia è protagonista del settore con un nuovo modo di progettare, sviluppare e produrre. Attività in cui l’ingegno umano supporta lungimiranti visioni restando fedele all’anima e alla passione che caratterizzano l’azienda. Alla base di questo cammino, giunto alla sua 50^ tappa, esperienze ed emozioni fanno da cornice a una condivisione di innati valori e obbiettivi comuni, sempre più radicati nella dirigenza e trasmessi al team.

Cosa aspettarsi da Acerbis Italia?

Certamente l’intento di Acerbis Italia è festeggiare i 50 anni con eventi e collaborazioni speciali. AC50 sarà uno di questi: un evento nell’evento. Il progetto AC50 sarà legato alla precisione e alla fantasia, al sogno e alla realtà, al pragmatismo e alla creatività. Alla sfida oltre le proprie possibilità. Questo perché è nello stile di Acerbis Italia emozionare attraverso spettacolari avventure. Ecco che allora Acerbis Italia con AC50 vi renderà partecipi di una mirabolante impresa sportiva e tecnologica. Una sfida che si racconterà come la sua più naturale espressione perché l’obiettivo da raggiungere è tanto visionario quanto ponderato.

“Abbiamo tanti sogni”

“Tecnicità. Tradizione. Passione. Ecco da dove siamo partiti, ecco dove vogliamo continuare ad andare” è il commento di Guido Acerbis, CEO dell’azienda. “Puntiamo a progredire, a far evolvere i nostri prodotti ma sempre fedeli alle nostre radici. Il nostro è un impegno costante per essere tanto al passo con i tempi, quanto un passo avanti rispetto al resto del mondo. Innovazione e tradizione. Fonderli è la nostra missione: sappiamo di avere una storia importante alle spalle ma vogliamo anche scriverne una nuova, ancor più incredibile. Abbiamo tanti sogni. Uno, è quello di lasciare un segno quanto più indelebile del nostro passaggio. Quella che scoprirete nel corso del 2023, giorno dopo giorno, è l’avventura della nostra nuova sfida ma, in fondo, è anche quella della nostra storia che ha saputo fondere i valori immutabili al desiderio di progresso.”

Una nuova sfida

Acerbis Italia non sarà sola nel perseguire questo speciale risultato. Sono tre le aziende che hanno accolto e condiviso lo spirito dell’impresa: Honda, Garmin e SKF. Come? Scopritelo nel sito Acerbis nella sezione dedicata al progetto AC50 partner tecnici. E se questo non vi bastasse, e la curiosità vi anima, non vi resta che salire in sella e proiettare lo sguardo lontano fino dove l’immaginazione può arrivare. Acerbis Italia vi invita a seguire da un “osservatorio speciale” il suo incredibile viaggio AC50. Saremo i primi a compiere ciò, che fino ad ora, era impossibile!

Foto: Acerbis Italia