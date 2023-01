Marco Melandri ricorda l’amico Pantani “Era super appassionato di moto”

Marco Melandri e Marco Pantani. Campioni ed amici, uniti dallo stesso nome e le stesse passioni. Non erano coetanei: uno era nato nel 1970 e l’altro nel 1982. Vivevano a circa 30 chilometri di distanza l’uno dall’altro. Erano per tanti aspetti simili. Marco Pantani, prima di venir travolto dalle tempeste della vita, era davvero uno spasso. Era un ragazzo umile, solare, divertente che rideva e scherzava con tutti. Il 13 febbraio avrebbe compiuto 52 anni ma ci ha lasciato 19 anni fa. Marco Melandri ha pubblicato su Instagram una bellissima foto scattata in una nota discoteca romagnola.

“Io ero giovanissimo quando Marco Pantani stava sbocciando – racconta Marco Melandri a Corsedimoto – Mi sono avvicinato al ciclismo grazie a lui ed ora le biciclette sono il mio presente. Avevamo degli amici in comune. Panta era super appassionato di moto e stavo organizzando di fargli fare una prova in pista con l’Aprilia 250, tramite Reggiani. Marco Pantani era un ragazzo solare, stavo benissimo con lui”.

Quando avete scattato quella foto?

“Tra il Giro d’ Italia ed il Tour de France del 1998 quando lui vinse entrambi. In quei giorni tra l’altro ancora non sapeva che sarebbe dovuto andare al Tour quindi era in un momento di spensieratezza. Io ero super giovane, non aveva neppure 16 anni, però mi trattava da adulto, da sportivo vero”.

Eri già un pilota conosciuto?

“Ero al mio primo anno di Mondiale, stavo già andando forte, avevo vinto una gara. Ammiravo un sacco il suo modo di fare e l’essere grato di essere così talentuoso e di aver trasformato la sua passione in un lavoro. Conservo dei bellissimi ricordi”.

Dopo una lunga carriera da pilota ora stai diventando un ciclista a tutti gli effetti?

“Quest’anno sto pedalando tanto, anche su strada, come non avevo mai fatto prima. Mi piacerebbe mettermi alla prova nella mountain bike enduro. Quest’anno dovrei correre nella categoria dei professionisti perché sono cambiate tante cose. Mi piacerebbe provare a fare il Campionato del Mondo di Cross County, i primi di agosto, con la bici elettrica. L’anno scorso partecipò anche Sagan e quest’anno ci saranno tanti altri professionisti anche forti. Sarà un evento molto più grande che in passato perché i diritti tv sono stati comprati da Discovery Channel. Sarà un bell’evento e visto che sto presentando un modello di bici con il mio nome dovrò anche fare promozione. Ora sono lanciatissimo nel mondo delle biciclette”.