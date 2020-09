VIDEO Moto2: Augusto Fernández, moto in fiamme nel warm up!

Disavventura nel warm up per Augusto Fernández, costretto a balzare dalla sua moto in fiamme! Le immagini dell'episodio.

Piccola disavventura durante il warm up Moto2 per Augusto Fernández. Sul finale del turno, il pilota EG 0,0 Marc VDS improvvisamente si è ritrovato in sella alla sua KALEX avvolta dalle fiamme! Non appena se n’è accorto, il giovane spagnolo l’ha mollata fuori pista, balzando giù dalla moto. Fortunatamente tutto si è risolto in uno spavento (e qualche leggera bruciatura ad una gamba).

VIDEO La moto di Augusto Fernández in fiamme

Un momento impressionante per il pilota spagnolo, presto soccorso dai commissari che hanno prontamente spento l’incendio. Sconosciute al momento le cause, ma i meccanici ora sono impegnati in una bella corsa contro il tempo per sistemare l’unica moto a disposizione per questo GP. La gara Moto2, lo ricordiamo, comincia alle 13:20, un’ora dopo rispetto al solito (qui gli orari).

