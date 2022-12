C’erano una volta i baby campioni: primatisti di precocità nel Motomondiale

di Mireia Pérez/motosan.es

I motociclisti salgono in moto per la prima volta quando sono ancora molto piccoli, alcuni di loro ancora non toccano terra con i piedi. Il Motomondiale ora vieta ai piloti minorenni di gareggiare, ma non è sempre stato così. Ci sono piloti che hanno vinto per la prima volta a 15 anni, altri sotto i 17 anni hanno già ottenuto la loro prima vittoria.

5. Maverick Vinales (16 anni e 123 giorni)

La nostra top 5 inizia con il pilota spagnolo Maverick Viñales. È approdato nel Campionato del Mondo nel 2011, in quello stesso anno ha ottenuto la sua prima vittoria ed è arrivato terzo in classifica generale. Il suo primo trionfo è arrivato al quarto GP della stagione in Francia. Una gara che si è conclusa con tre spagnoli sul podio: lo stesso Viñales, Nico Terol ed Efrén Vázquez.

4. Romano Fenati (16 anni e 105 giorni)

Romano Fenati è stato Campione Europeo 125cc nel 2011. Ha esordito nel Motomondiale nel 2012 in Moto3. Il pilota italiano ha ottenuto la sua prima vittoria nella sua seconda gara, all’età di 16 anni e 105 giorni, al GP di Jerez. La corsa è stata disputata su pista bagnata e Fenati ha dato una lezione di guida, prevalendo rapidamente sugli avversari e facendo una gara praticamente in solitaria.

3. Marco Melandri (15 anni e 324 giorni)

Marco Melandri occupa la terza posizione del podio. Il pilota italiano ha ottenuto la sua prima vittoria nella categoria 125cc nel 1998. È stato un anno in cui è salito 8 volte sul podio, chiudendo in terza posizione in campionato. Melandri ha tagliato il traguardo davanti a tutti ad Assen all’età di 15 anni e 324 giorni, davanti al giapponese Kazuto Sakata e Tomomi Manako.

2. Scott Redding (15 anni e 170 giorni)

Scott Redding ora è un protagonista del Campionato del Mondo Superbike, ma prima l’abbiamo trovato nel Motomondiale. Il pilota britannico ha ottenuto la sua prima vittoria al Gran Premio di Gran Bretagna nel 2008, anno del suo debutto in 125cc. La vittoria di Redding è arrivata sul circuito di casa, sotto la pioggia, e dominando.

1. Can Öncü (15 anni e 115 giorni)

La prima posizione di questa classifica appartiene a Can Öncü. Il pilota turco ha esordito nel Motomondiale nella stagione 2018, quando ha disputato il Gran Premio di Valencia come wildcard. Una possibilità per Öncü in quanto fresco vincitore della Red Bull Rookies Cup, un GP Moto3 che il pilota turco ha vinto all’età di 15 anni e 115 giorni. È quasi impossibile per qualsiasi pilota sfidare Öncü per questa posizione, visto che il regolamento del campionato del mondo ora vieta ai piloti di età inferiore ai 16 anni di gareggiare.

Foto: motogp.com

L’articolo originale su motosan.es