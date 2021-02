Un altro lutto nel paddock: addio alla mamma di Jorge ‘Aspar’ Martinez

La mamma di Jorge Aspar Martinez si è spenta all'età di 94 anni. Sui social il commovente saluto del campione e del suo team.

Un altro lutto investe il paddock del Motomondiale. Inés Salvadores, madre del quattro volte campione Jorge “Aspar” Martínez, si è spenta all’età di 94 anni. Era la donna che secondo lui “cucinava la miglior paella al mondo”. Se n’è andata questo venerdì a causa di complicazioni dopo un intervento all’anca e per insufficienza respiratoria. “Inés era il pilastro di una famiglia umile e si è presa cura di cinque figli” recita il post del Aspar Team sui social. “Tra cui quel ragazzo che voleva solo andare in moto e che, a 16 anni, corse la sua prima gara senza dirlo a casa. Quel ragazzo, poi quattro volte campione del mondo, che non è mai andato a vedere in circuito”.

Commovente il ricordo di Jorge Martínez: “Prima di uscire di casa diceva ‘Figlio mio, non correre’. Mamma, dillo agli altri: se corrono di meno, corro di meno, ma quello che voglio è vincere”. Fortunatamente, Jorge non ha mai prestato attenzione a questo. Tra il 1986 e il 1988 ha vinto 3 titoli mondiali in classe 80cc e uno in classe 125cc. La sua squadra Aspar Racing Team conclude così il messaggio per il campione: “La famiglia di Aspar Team porge le sue condoglianze alla famiglia Martínez Salvadores. Riposa in pace“.