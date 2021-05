Test MotoGP a Jerez: programma e orari del lunedì

La MotoGP ritorna in pista a Jerez per una giornata di test ufficiali. Lunedì 3 maggio i sei costruttori al lavoro per aggiornamenti sui prototipi 2021.

La MotoGP ritorna in pista a Jerez lunedì 3 maggio per una giornata di test IRTA. All’indomani della gara vinta da Ducati con una splendida doppietta ad opera di Jack Miller e Pecco Bagnaia. Dopo l’incredibile podio di Franco Morbidelli che dà uno schiaffo morale ai vertici Petronas e Yamaha con la sua M1 2019, lo show va avanti. Sarà una giornata importante per tutti i team al fine di testare diversi aggiornamenti che potrebbero rivelarsi utili per il proseguimento di stagione. Il circuito di Jerez sarà aperto dalle 10:00 alle 18:00 e non sono previste dirette TV. Aggiornamenti costanti verranno pubblicati sul sito e sui canali social Motogp.com. Possibili saltuari interventi anche su Sky Sport.

Grandi manovre in casa Honda dove si continua un interessante lavoro sul telaio 2021. Con i motori congelati fino al termine del campionato MotoGP, in HRC si proverà a sfruttare la presenza di Marc Marquez per raccogliere nuovi feedback. Per il fenomeno di Cervera non sarà certo una lunga giornata di lavoro, ma ha in programma di compiere alcuni giri. Pol Espargarò proverà a schiarirsi le idee dopo l’opaco decimo posto in gara. “lavoreremo come la Honda vuole che lavoriamo – ha detto l’ex pilota KTM -. Sono solo un dipendente Honda e farò tutto ciò che mi chiedono di fare. Avremo un pacchetto diverso da quello che avevamo per la gara“.

Il campione in carica della MotoGP Joan Mir ha preannunciato che Suzuki cercherà di mettere a punto il set-up della GSX-RR prima del Gran Premio di Francia. Assente Fabio Quartararo che ha avuto un problema all’avambraccio destro che richiederà un intervento chirurgico nelle prossime ore. Stesso problema per Aleix Espargarò e anche il pilota Aprilia sta pensando di tornare sotto i ferri per risolvere il problema di sindrome compartimentale. In casa KTM Danilo Petrucci continuerà a lavorare sulle numerose novità già provate nel week-end di gara per provare a migliorare il feeling con la RC16.