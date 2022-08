Pedro Acosta resiste anche al dolore, il rookie torna a spaventare la Moto2

Meno male che Pedro Acosta è rimasto fermo per due mesi a causa di un importante infortunio. Per fortuna che doveva ‘riprendere il ritmo’ in sella alla sua KALEX. Lo Squalo di Mazarrón invece ci ha messo poco a farsi vedere tra i protagonisti in Austria, giocandosi il podio Moto2 fino alla fine contro Jake Dixon ed Augusto Fernandez! Aver chiuso davanti al compagno di box non ha fatto troppo bene a quest’ultimo, ma è un segnale chiaro. Acosta è già tornato ed è pronto a dire la sua fino a fine stagione. Oppure potrebbe rivelarsi un alleato prezioso per Fernandez in caso di giochi di squadra…

Podio sfiorato

Già il sesto posto in griglia era un risultato eccezionale. L’iridato Moto3 in carica però ha voluto fare ancora di più. Scatta al meglio e rimane quindi da subito nel gruppo di testa. Il duo Honda Team Asia poi si dà alla fuga, Vietti incredibilmente sbaglia, facilitando la lotta per il podio a cinque. Lopez si stacca, sul finale Canet cede: rimangono quindi in tre, compreso l’agguerrito Pedro Acosta. Il rookie Moto2 accarezza a lungo il terzo posto, acquisito con la caduta dell’italiano, ma la lotta dell’ultimo giro premia invece Jake Dixon. Nelle ultime curve il britannico di Aspar si impone con la forza, strappando così il podio al duo KTM Ajo. Solo applausi per Pedro Acosta, già in grado di impressionare nuovamente.

La calma, la virtù dei forti

Non è stata però una passeggiata. “Venerdì è stata dura, sabato è andata un po’ meglio. In gara ad un certo punto la moto si è mossa e ho preso una botta alla gamba. Ho avvertito parecchio dolore, ma non poteva essere altrimenti dopo due mesi… “ Un altro mattoncino di una crescita esponenziale: Acosta ne spiega la chiave. “Abbiamo imparato che dobbiamo sempre restare calmi, il team mi ha aiutato tanto in questo senso. Ho imparato a gestire ogni situazione, puntando a raccogliere sempre il massimo possibile. Credo sia stato questo ciò che ci ha permesso di fare il passo avanti nel corso del weekend dopo due mesi di stop.” Acosta ha altri sette GP per continuare a spaventare la griglia Moto2.

Per le tue vacanze in moto: location da sogno a Belforte (Siena)

Foto: Valter Magatti