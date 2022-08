David Munoz genio e sregolatezza: appena sei gare Moto3, già due podi!

Non poteva esserci miglior modo di festeggiare il fresco rinnovo. David Munoz è appena al sesto Gran Premio nel Mondiale Moto3, ma è il secondo che termina sul podio! Su un altro tracciato a lui già noto (ci ha corso in Rookies Cup), ma ciò non toglie valore al suo GP. Il 16enne andaluso non sta passando inosservato anche per uno stile piuttosto ‘esuberante’, che gli è valso pure una sanzione per un incidente ad Assen. Ma anche per questo è diventato presto l’esordiente da tenere d’occhio, un altro giovane ed interessante spagnolo determinato a farsi strada.

Munoz talento scatenato

Abbiamo parlato del primo podio ottenuto nel GP in Catalunya, gran 2° al suo secondo GP mondiale. Lo ricordiamo, David Munoz ha iniziato nettamente in ritardo rispetto agli altri debuttanti, precisamente dal GP al Mugello, perché ha compiuto 16 anni solamente lo scorso 15 maggio. Ma ha rubato presto la scena a tutti i colleghi rookie, in primis a Diogo Moreira, interessante talento brasiliano allievo di Barros. In brevissimo tempo eccolo nelle zone alte, in aperta competizione con i più esperti primi della classe. Un pilota veloce e di talento, che sta facendo passi da gigante nella classe minore del Motomondiale. Ma che è anche già incappato in svariati errori per la troppa foga, conseguenza di uno stile molto esuberante. Se vogliamo, in parte simile a quello di Deniz Öncü, che domenica scorsa è finito largo per evitare un incidente proprio con Munoz. Lo stesso pilota che poi gli ha soffiato il podio nel giro finale!

Secondo podio

David Munoz è un debuttante, ma la sua grinta e ‘cattiveria’ agonistica gli hanno già permesso di ottenere grandi risultati. In sei GP mondiali ha messo a referto due cadute (una per un incidente con Masiá con relativa sanzione) ma soprattutto due piazzamenti sul podio. Risultati che gli hanno permesso di scalare la classifica degli esordienti, si rischia il colpaccio: ormai è a ridosso del leader Holgado e di Moreira, rispettivamente a 8 e 2 punti di ritardo! Guardando il GP in Austria, era 16° in griglia, ma non ci ha messo troppo a risalire, puntando alla zona podio. All’ultimo giro ecco la zampata su Öncü, piazzando anche il miglior crono della corsa, quattro decimi meglio della pole del sabato! Segnali ‘preoccupanti’ per il resto della griglia Moto3…

Foto: BOE Motorsports