VIDEO MotoGP, Enea Bastianini: “Che moto, va davvero fortissimo!”

Enea Bastianini ha completato la prima giornata in sella alla sua Desmosedici. "Un altro pianeta!" Le sue parole dopo lo shakedown a Losail.





Giornata di shakedown in Qatar dedicata anche ai rookie. Tra questi certo Enea Bastianini, campione Moto2 in carica all’esordio con la Ducati di Esponsorama Racing. Certo un impatto non indifferente, soprattutto per chi conosce per la prima volta la potenza e la velocità di una MotoGP. Per lui 35 giri a referto, l’ultimo dei quali con il tempo che gli è valso la quarta piazza odierna. Una prima scoperta, da domani ci si confronta anche con ‘i big’ della classe regina.

“Con la Panigale pensavo già di aver fatto un buon step avanti, e invece…” Inizia così Enea Bastianini per cercare di spiegare il primo impatto con la Desmosedici. Una moto certo non semplice da capire. “Ho visto che era difficile governarla: mi partiva ogni curva, non frenavo bene…” Giro dopo giro è andata meglio. “Ho iniziato a divertirmi, a sentirmi bene in sella.” Una prima giornata a Losail quindi positiva, da domani iniziano i test veri e proprio. “C’è tanto da fare”, ma il sorriso dice già molte cose. Le dichiarazioni nel video.

Foto: motogp.com