VIDEO MotoGP: che botto Zarco-Morbidelli, Yamaha evitate di un soffio!

Johann Zarco e Franco Morbidelli, contatto e spaventoso incidente in gara MotoGP. Evitati di un soffio Maverick Viñales e Valentino Rossi.

La gara MotoGP al Red Bull Ring non si fa mancare uno spaventoso incidente dopo pochi giri. Protagonisti Johann Zarco e Franco Morbidelli, a contatto alla curva 3, dove prende il via una bruttissima carambola per le due moto. Brividi soprattutto quando la M1 e la Desmosedici attraversano la pista proprio quando ci sono Maverick Viñales e Valentino Rossi, evitati di un soffio!

VIDEO L’incidente Zarco-Morbidelli e la carambola successiva

Il primo a rialzarsi sulle sue gambe è Johann Zarco, che subito presta soccorso al collega, rimasto a terra piuttosto dolorante. Morbidelli viene evacuato in barella, ma per fortuna poco dopo appare sulle sue gambe accanto all’ambulanza. Come detto, brividi per il duo Monster Yamaha, evitato di un niente dalle due moto imbizzarrite. Eloquente il gesto di Rossi, che ammette di essersela vista davvero brutta.