Valentino Rossi, il team VR46 pronto per un week-end storico

Dopo i test Irta a Jerez, Sepang e Mandalika, dopo la presentazione ufficiale al teatro Rossini di Pesaro, il team Mooney VR46 di Valentino Rossi è pronto per il debutto ufficiale in MotoGP. Nuovo team, nuovo staff tecnico, una line-up di piloti cresciuta al Ranch di Tavullia e formata da Luca Marini e Marco Bezzecchi. Tutto pronto per l’esordio in Qatar, sarà un week-end indimenticabile da coronare con il miglior risultato. Lunedì Valentino Rossi sarà al Paul Ricard per il primo test ufficiale con l’Audi R8 del team WRT.

Marini e Bezzecchi all’esordio ufficiale

Per Luca Marini sarà il secondo anno in MotoGP, dopo una prima esperienza con la Ducati Desmosedici GP19. A sua disposizione la recente versione GP22 con cui ha già ottenuto un best lap nella seconda giornata di test in Indonesia. Serviranno ancora chilometri prima di prendere pieno possesso della nuova Rossa, ma il fratello di Valentino ha dato prova del suo potenziale e di quello della moto 2022. “Questa gara ha sempre un sapore e un’atmosfera speciali… Quest’anno sarà diverso perché sarò in sella alla Ducati del Mooney VR46 Racing Team, che esordirà a tutti gli effetti in MotoGP. Un gruppo di lavoro nuovo, ma che ho voluto e con cui mi sono trovato molto bene dai primi test“.

Parte dello staff tecnico di Valentino Rossi è migrato nel team VR46: al fianco di ‘Maro’ ci sarà David Munoz, mentre l’ex telemetrista Matteo Flamigni sarà capotecnico di Marco Bezzecchi, all’esordio nella classe regina. “La lunga attesa è finita: ho aspettato questo giorno dall’ultima gara a Valencia e non vedo l’ora di scendere in pista“, ha commentato il ‘Bez’. “La prima gara in MotoGP sarà speciale, una cosa che mi ricorderò per sempre. Correre con i piloti più forti, nella massima categoria del nostro sport, è un sogno per ogni pilota“.

Qatar gara storica per la VR46

Il direttore di orchestra è Pablo Nieto, nei panni del team manager, dopo anni di esperienza nelle classi minori e l’affiancamento a Luca Marini nel 2021. Per tutto il team sono stati mesi impegnativi per allestire la squadra, trovare sponsor, organizzare i test, affrontare tutti i problemi di dentatura. Ma in Qatar la squadra ‘made in Tavullia’ è pronta la sua prima volta in MotoGP: “Luca e Marco arrivano carichi a questo appuntamento, hanno obiettivi diversi, esperienze differenti, ma sono sicuro che entrambi daranno il massimo per ben figurare e farci divertire. In più la gara di Doha… come squadra all’esordio nella Top class, avrà un significato ancora più importante”.