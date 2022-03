Joe Sheldon Shaw a tempo pieno al via del British Superbike

Lo schieramento del British Superbike raggiunge e supera ampiamente i 30 piloti iscritti. L’ultimo ingresso in ordine di tempo risponde al nome di Joe Sheldon-Shaw, prossimo a disputare la sua prima stagione completa nella serie con NP Racing BMW dopo qualche presenza “spot” nel corso del 2021.

AL VIA DEL BRITISH SUPERBIKE

Originario di Sheffield, 23 anni il prossimo 11 maggio, Joe Sheldon-Shaw dopo trascorsi nella Superstock 1000 britannica ha già avuto modo di disputare qualche gara nel BSB. Lo scorso anno esordì con Rapid CDH Racing Kawasaki tra Donington e Cadwell Park, per poi concludere la stagione con PR Racing BMW da Oulton Park a Brands Hatch. In occasione del suo secondo gettone di presenza, riuscì in Gara 2 a Cadwell Park a conquistare il primo punto in virtù del 15° posto sul traguardo.

PRIMA STAGIONE COMPLETA

“Sono molto entusiasta di poter affrontare una stagione completa nel British Superbike con NP Racing BMW“, ha ammesso Joe Sheldon-Shaw. “Faremo del nostro meglio per crescere passo dopo passo nel corso della stagione. Sono grato a Neil, alla mia famiglia, i miei amici e tutti gli sponsor che hanno reso possibile questa opportunità“.

DUE MOTO PER NP RACING

Il team NP Racing, già NP Motorcycles, porterà in pista così due BMW M 1000 RR. Joe Sheldon-Shaw affiancherà il già annunciato Sam Cox, in gara dopo aver sconfitto il cancro nei mesi scorsi.