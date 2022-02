Mooney VR46, magia di colori per il team di Valentino Rossi

Il team Mooney VR46 di Valentino Rossi ha svelato le livree per la stagione 2022 di MotoGP e Moto2. Il racconto di Alex Design dal teatro Rossini di Pesaro.

E’ il giorno della presentazione del team Mooney VR46 di Valentino Rossi. Il Teatro Rossini di Pesaro profuma di MotoGP, di storia, di presente, futuro. Ritrovo nella piazzetta di entrata alle ore 11:00, scannerizzazione del green pass, mascherina FFP2 obbligatoria. “Alla consegna dell’invito venivamo accompagnati al nostro posto assegnato, grande accoglienza dalle grid girls della Monster”. Cala il sipario, si spengono le luci, parte un video in cui i piloti dalla sede VR46 si spostano al Ranch di Tavullia, prendono una CUPRA e si dirigono al Rossini.

Termina la breve pellicola, si accendono i riflettori e nel ruolo di presentatore c’è DJ Albertino, poi a ruota arrivano Alberto Tebaldi, Alessio Salucci e Valentino Rossi. Poco prima che Luca Marini, Marco Bezzecchi, Celestino Vietti e Niccolò Antonelli tolgano i veli dalla Ducati Desmosedici GP e dalla Kalex del team Moto2 parte la musica disco-sinfonica, in un volo pindarico che ti proietta da un’atmosfera cerimoniale ad una discoteca, fino ad entrare nel paddock della MotoGP. Ed ecco luccicare le due livree accattivanti e splendenti.

Il racconto di Alex Design

Presente anche il nostro partner, amico e specialista grafico Alex Design che ci racconta quanto visto sul palco del Rossini. “Il valore aggiunto rispetto a tutte le altre presentazioni è stato vedere un’atmosfera curata in ogni minimo dettaglio. Dal ricevimento alle personalità accreditate. Un centinaio di persone selezionate dal mondo del motociclismo internazionale, da manager a sponsor, da tecnici a meccanici, i genitori dei piloti e di Valentino Rossi, le alte cariche Ducati“.

“Valentino Rossi ha dato vita ad uno show unico, lui solo può essere tecnico, simpatico e capace di dare la carica. C’è stato un duetto con Emilio Petrone, CEO di Mooney, presente anche Salvatore Borgese, General Manager – Commercial & Banking Services di Mooney. Sembrava di essere ad una cerimonia di matrimonio e allo stesso tempo in una discoteca, dove si alternavano e combinavano l’orchestra del teatro Rossini con DJ Ralf”.

Le livree VR46: 10 in pagella

“Una cerimonia del genere non la vedevo dai tempi della presentazione del team SRT alle Twin Towers. La moto è un mix di colori. Da esperto di grafiche ho chiesto informazioni ai miei colleghi… La grafica è stata concepita da Alessandra Colombo, art director di VR46, e realizzata da Roberto Marchionni di Starline Design, che ha incastrato i colori con gli sponsor, oscillando da un grigio pastello (che può essere presentato anche in versione opaca) che contrasta con il nero e il giallo fluo che spicca su tutta a livrea. La parte più difficile è stata far miscelare il giallo fluo di VR46 con il giallo ocra di Mooney e creare il logotipo istituzionale del team. E’ stato deciso di realizzare una grafica lineare con dei particolari di colori nelle rifiniture, nelle prese d’aria, sulle ali aerodinamiche“.

“Oltre al main sponsor ci sono due nuovi sponsor: Flymeto, il cui logo compare sul codino. Ricordiamo che è stato sponsor Petronas SRT per due anni… E si è aggiunto il marchio Monitor. Trovare i colori a contrasto non è stato facile, ma si potrà lavorare per migliorare ulteriormente la grafica. Monster Yamaha, KTM e Ducati sono le moto che ad oggi mi hanno dato più emozione per la qualità dello sviluppo dei colori e dei logotipi. Ma vedendo VR46 e il modo in cui è stato presentato il team do un 10 alle livree. Non perché io lavorerò con loro e sarò loro supplier. Ma quando vedrete la presentazione capirete che è qualcosa di fantastico. RNF ha fatto le cose in grande, ma con VR46 sembrava di essere protagonisti di una favola”.