Valentino Rossi si ritira, Andrea Dovizioso in Yamaha: bomba o fake news?

Valentino Rossi potrebbe annunciare il ritiro dalla MotoGP. Al suo posto in Yamaha pronto Andrea Dovizioso. Bomba di mercato o fake news?

Alla vigilia del GP di Misano una voce (o una fake news) mette in subbuglio il paddock della MotoGP. Valentino Rossi potrebbe annunciare l’addio alle corse e lasciare la sua sella ad Andrea Dovizioso. L’indiscrezione arriva dal portale Speedweek.com ma ovviamente è da prendere con le pinze.

Nelle ultime ore il forlivese della Ducati ha annunciato che continuerà a competere per il Mondiale, anche nella stagione 2021. Un annuncio che ha lasciato riflettere, dal momento che ad eccezione di Aprilia non sembrano esserci selle libere per il prossimo anno. La trattativa tra Valentino Rossi e Petronas va avanti da mesi e si attendeva un annuncio per questa settimana. Lin Jarvis ad agosto ha chiarito: “Gli avvocati in Giappone e Malesia hanno molti aspetti da considerare”.

C’è aria di grandi annunci tra i box di Misano e potrebbe riguardare proprio Andrea Dovizioso, che di recente ha annunciato la separazione dalla Ducati a fine Mondiale. Difficile immaginare che il vicecampione iridato scelga di andare in Aprilia, visto che ancora non è pronta per l’assalto al podio. KTM ha chiuso le porte, Suzuki non ha più posti liberi. Di conseguenza viene spontaneo pensare ad un possibile approdo in Yamaha.

Nelle prossime ore potrebbe arriva l’incredibile annuncio o, più probabilmente, la smentita. Valentino Rossi e Petronas SRT si sono sempre detti vicini alla firma definitiva con contratto 1+1. Pur vero che una sua vittoria manca da Assen 2017, ma nell’ultima stagione si sta rivelando abbastanza costante anche in condizioni tecniche difficili. Di recente anche Wilco Zeelenberg aveva annunciato l’imminenza dell’accordo, ma è anche vero che nel team malese il Dottore non è mai stato guardato di buon occhio…