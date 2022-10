Valentino Rossi: l’agenda autunno/inverno fra test BMW, MotoGP e Ranch

Si chiude senza podio la prima vera stagione automobilistica di Valentino Rossi. In Catalunya ottiene una P6 in tandem con Frederic Vervisch e Nico Muller, si mette alle spalle il primo Fanatec GT WCE e già punta al bis. Nell’agenda del Dottore ci sono già diversi appuntamenti in programma: dal 4 al 6 novembre sarà al Ricardo Tormo di Valencia per l’ultima gara del Mondiale MotoGP. Potrebbe essere l’occasione giusta per festeggiare il titolo iridato del suo allievo Pecco Bagnaia. Ma sarà anche un weekend da dedicare al suo team Mooney VR46, con Luca Marini e Marco Bezzecchi in forte crescita.

In attesa dei risultati delle ultime tre gare del campionato, Valentino Rossi può ritenersi soddisfatto della sua squadra alle prese con la prima stagione MotoGP. I suoi ex tecnici più fidati Matteo Flamigni, Idalio Gavira, David Munoz, insieme al braccio destro Alessio Salucci, stanno formando un nucleo compatto che ha già collezionato un podio ad Assen e una pole position al Buriram. Nella prossima stagione si continuerà con la stessa line-up piloti e pochissimi cambiamenti all’interno del Mooney VR46 Racing Team. Da Luca Marini ci si attende uno step personale che gli consenta di esprimersi agli alti livelli di cui è capace e che ha mostrato solo a sprazzi nel 2022.

Valentino Rossi e l’esperienza GT3

Nell’agenda del campione di Tavullia ci sono anche i classici appuntamenti invernali con la 100 Km dei Campioni al Ranch, dove lo scorso anno sono arrivate star del motociclismo da ogni angolo del mondo. Insieme a Luca Marini e ‘Uccio’ parteciperà alla 12 Ore del Golfo, dopo aver saltato l’ultima edizione per una quarantena fiduciaria. Nella stagione 2023 rivedremo Valentino Rossi ancora impegnato nel GT WCE ma non più al volante della Audi R8 GT3. Infatti il team belga Wrt ha lasciato il marchio degli Anelli per legarsi a Bmw, che mette a disposizione una M4 GT3 già testata sul circuito di Catalunya all’indomani dell’ultima tappa. Come riporta la Casa dell’Elica Valentino e i suoi colleghi hanno testato due BMW M4 GT3 con motore turbo sei cilindri in linea da 3,0 litri e e 590 CV di potenza. Il boss della scuderia Vincente Vosse anticipa: “Questa vettura è qualcosa di completamente diverso da quello con cui abbiamo lavorato fino ad oggi“.