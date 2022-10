Luana Giuliani, attrice e pilota: dalla Mostra del Cinema di Venezia al CIV

Dalla Mostra del Cinema di Venezia con “L’Immensità” all’Autodromo di Imola. La giovane attrice Luana Giuliani parteciperà all’ultimo round del Campionato Italiano PreMoto3 con il team SM Poscorse a fianco di Lorenzo Cavalletto. Nei giorni scorsi ha partecipato ad una sessione di test a Cremona con la squadra per prendere confidenza con la Brevo 250 e prepararsi per un tracciato particolarmente tecnico come quello di Imola.

Chi è Luana Giuliani

Pilota o attrice? Luana è sempre stata appassionata di moto, fin da bambina. Ha iniziato a correre a quattro anni e mezzo, ha gareggiato in minimoto, in Supermotard ed ad alcune gare di Premoto3. Il suo sogno era diventare una pilota ma il destino gli ha fatto un bello scherzo.

Alcuni anni fa il regista Emanuele Crialese cercava una ragazzina come protagonista de “L’immensità”, il suo film autobiografico sulla storia di una bambina che si sentiva un maschio. Per un ruolo così importante non si è affidato a delle giovani attrici già in attività ma ha iniziato a scandagliare gli ambienti sportivi, in cerca di bambine appassionate di sport maschili. Mentre si allenava in minimoto è stata notato da dei collaboratori del regista che hanno immediatamente contattato la madre per sottoporre Luana ad una serie di provini. Crialese ha intravvisto in Luana qualcosa di unico di speciale anche se non aveva mai recitato. Le ha fatto fare vari corsi e così a 12 anni ha iniziato a lavorare sul set de “L’immensità”, al finco di Penelope Cruz.

Durante le riprese del film Luana ha dovuto abbandonare completamente la sua attività di pilota per non rischiare di infortunarsi. La ragazzina ha dimostrato coraggio, grinta e talento anche sul set ed oggi è un considerata il volto nuovo del cinema italiano. A Venezia ha riscosso un grandissimo successo con 12 minuti di appalusi. Il futuro di Luana Giuliani è certamente nell’ambiente cinematografico, la ragazza però non ha abbandonato la sua prima, grande. passione. Ora ha un po’ di tempo libero, non ha impegni come attrice e torna a correre in moto. Dopo essere stata la star de “L’immensità”, nel week-end cercherà di essere protagonista al CIV.

Foto: Ansa