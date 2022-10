MotoGP, Bezzecchi orgoglio VR46: “Non sono uno che guida sporco”

Marco Bezzecchi continua a stupire nella sua stagione di esordio in MotoGP. Dopo il podio di Assen l’alfiere del Mooney VR46 Racing Team regala altri sorrisi ai box di Tavullia conquistando la pole position del GP di Thailandia in 1’29″671. E firma il record della pista soffiandolo a Fabio Quartararo (1’29″7 nel 2019). Non credeva ai suoi occhi il giovane allievo dell’Academy, quando ha guardato il tabellone alla fine del giro non riusciva a vedere il suo crono a causa dei riflessi solari. Prima dell’exploit di gioia finale che proietta questo giovane pilota tra le promesse future del motociclismo italiano. Qui le highlights della qualifica

Pole da record per Bezzecchi

Alla faccia di chi gli additava uno stile di guida un po’ troppo spartano, Marco Bezzecchi ha pennellato alla perfezione il layout del Chang International Circuit. Beffa Jorge Martin e il suo amico di allenamenti Pecco Bagnaia, superandoli rispettivamente di 21 e 83 millesimi alla fine del Q2. “Ho uno stile di guida che magari visto da fuori sembra molto sporco. Ma se guardi la mia telemetria so essere molto pulito pure io – spiega il pilota del team di Valentino Rossi -. Con questa moto se guidi troppo sporco non rendi moltissimo. Però qua sono stato un pelo più pulito del solito, perché con queste staccate dove è facile perdere il contatto dietro bisogna essere molto dolci. Anche se devi frenare forte, nella prima parte è importante tenere il contatto della ruota posteriore a terra e se non sei dolce non ti fermerai mai. Ci ho lavorato tra venerdì e sabato, insieme ai ragazzi abbiamo fatto un bello step“.

La prima vittoria in MotoGP

Sarà molto complicato tenere il passo dei big, senza dimenticare che il ‘Bez’ ha una Desmosedici GP21 meno aggiornata rispetto a quella dei piloti ufficiali della Ducati. Sognare non costa nulla, ma è facile immaginare che sia disposto a lasciare spazio a Pecco Bagnaia, dopo avere già evitato un tentativo di sorpasso nel finale di Motegi. “Sono veloce di passo, adesso non ho controllato gli altri, ma con la soft e la media sono andato in modo simile. La scelta della mescola è ancora in dubbio, bisogna fare i conti con i consumi, stasera dovremo analizzare il tutto. Non sono veloce come Pecco, Jorge e Fabio – ha concluso Marco Bezzecchi –. Ma non mi posso lamentare e penso che potremo fare bene“. In ogni caso il gruppo formato da Valentino Rossi raccoglie un altro frutto del suo tenace ed encomiabile lavoro, anche in vista della prossima stagione MotoGP. “Tutti i ragazzi sono stati bravi, anche Vale da casa“.