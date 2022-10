MotoGP, Pecco Bagnaia in prima fila al Buriram: “Scena strana nelle FP3”

Pecco Bagnaia manca la pole position in Thailandia, ma scatterà dalla prima fila sulla griglia del Chang International Circuit. Nelle qualifiche del sabato viene beffato dall’amico di Academy Marco Bezzecchi, autore della sua prima pole, e dal collega di marca Jorge Martin, davanti per una manciata di millesimi. Il piemontese del team Lenovo Ducati anticipa il leader del Mondiale MotoGP Fabio Quartararo che gli resta però incollato agli scarichi della Desmosedici con il 4° posto nel Q2. Qui le highlights della qualifica

Partenza dalla prima fila per Pecco Bagnaia

Non ha firmato un giro perfetto Pecco Bagnaia, già dal venerdì riscontrava problemi in frenata e ha dovuto trovare delle soluzioni utili insieme al suo capotecnico Cristian Gabarrini. In questa fase finale del Mondiale, con 18 punti di gap dal leader di classifica, non sono ammessi passi falsi. “Sono molto più contento per il passo che per il giro, non è stato molto pulito. Con la prima gomma non mi sono trovato bene, ma essere in prima fila è l’obiettivo principale e siamo in una buona posizione di partenza. Il passo nelle FP4 è stato buono, al 26° giro di gomma ero solo due decimi più lento del giro più veloce del mattino con gomma nuova“.

Nella terza sessione di libere MotoGP in Thailandia l’alfiere Ducati ha lamentato qualche problema nel tentativo di time attack. Non è riuscito a migliorare il tempo del venerdì, ma bastava per entrare direttamente al Q2. “Ieri è andata bene, abbiamo fatto un bel passo avanti, oggi ne abbiamo fatto un altro – aggiunge Pecco Bagnaia -. Stamane nel time attack c’era una fila di sei o sette piloti che andavano lentissimi in traiettoria, è stata una scena un po’ strana sinceramente. Non mi ha permesso di fare il giro, poi c’era bandiera gialla, è stato un casino. Fortunatamente mi è bastato il crono del venerdì ed eravamo tranquilli, ma la sessione migliore è stata sicuramente la FP4“.

La sfida con Quartararo

Nell’ultimo turno di prove al Buriram ha potuto studiare il passo gara per domani, studiare il consumo degli pneumatici, in attesa di capire se montare la soft o la media al posteriore. Molto dipenderà dalle temperature dell’asfalto e dalle condizioni meteo, anche se le previsioni si sono ribaltate e il rischio pioggia dovrebbe essere scongiurato. “Partire, spingere, mai mollare e arrivare alla fine. Stamattina come miglior girio ho fatto 1’31″1 e oggi nella quarta sessione di libere ero sull’1’31″3 all’ultimo giro con gomma usata. Il consumo è notevole ma la performance resterà molto simile, quando non sarà facile spingere per tutta la gara. Credo però che abbiamo il potenziale – conclude Bagnaia -, secondo me Fabio è quello con il ritmo più simile al nostro“.