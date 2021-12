Mercoledì 8 dicembre Valentino Rossi, Tony Cairoli, Pecco Bagnaia e altri piloti saranno ospiti al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella.

Sarà una giornata dell’Immacolata davvero speciale per Valentino Rossi e altre stelle della MotoGP e del motociclismo italiano. Il Dottore, insieme a Tony Cairoli, Alessandro Lupino, Mattia Guadagnini, Pecco Bagnaia e Gigi Dall’Igna andranno al Quirinale, ospiti del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Insieme a loro compariranno anche altri campioni del 2021: Matteo Cavallo, Davide Guarneri, Thomas Oldrati, Andrea Verona, Manolo Morettini, Lorenzo Macoritto, Matteo Pavoni.

Il Presidente della Repubblica ospita la FMI

Una giornata istituzionale per i protagonisti delle due ruote, con Bagnaia e Dall’Igna rappresentati del Ducati Team, vincitore del titolo Costruttori in MotoGP. Sarà anche un’occasione per celebrare le carriere di Valentino Rossi e Tony Cairoli, entrambi vincitori di nove titoli mondiali, che hanno reso il motorsport italiano un orgoglio di livello internazionale.

Sarà una giornata interamente dedicata alla Federazione Motociclistica Italia e ai piloti presenti. “Siamo davvero orgogliosi di visitare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – dichiara Giovanni Copioli, Presidente della FMI -. Ringrazio di cuore il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, che ha contribuito a rendere possibile questo incontro. Sarà un’occasione speciale per tutti noi e per il motociclismo italiano. Avremo modo di sottolineare la grande importanza del nostro movimento, che riunisce atleti capaci di scrivere la storia dello sport, grandi campioni e giovani talenti. Ci stiamo preparando a vivere questa giornata intensa ed emozionante con grande soddisfazione”.