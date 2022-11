Trionfo Ducati, Michele Pirro “Chiuso il cerchio, si apre un nuovo ciclo”

Michele Pirro è raggiante. Dietro al titolo mondiale di Pecco Bagnaia si cela anche il suo lavoro. Il tester pugliese e romagnolo d’adozione sviluppa da anni le Ducati MotoGP. Ha rinunciato alle sue ambizioni, ai suoi sogni di pilota, ma è diventato il collaudatore più stimato a livello internazionale. A Valencia ha festeggiato con tutto il team.

“E’ stata una giornata incredibile – racconta Michele Pirro a Corsedimoto – Abbiamo coronato il lavoro iniziato tanti anni fa. Per me è una grande soddisfazione. In questi anni ci sono piovute addosso molte critiche. Non eravamo riusciti a concretizzare per una serie di motivi ma avevamo dimostrato di essere comunque forti. Quest’anno, grazie a Pecco Bagnaia, siamo riusciti a chiudere il cerchio e completare un grande lavoro”.

Cosa provi?

“Sono contento perché faccio un lavoro dietro le quinte, anche se mi sento ancora un pilota, e cerco di dare il massimo sempre anche quando sono da solo a girare. E’ un successo di squadra, di tutta la Ducati ed io ho dato il mio contributo facendo del mio meglio. Pecco è stato bravissimo a concretizzarlo”.

Ora si parte subito con i test.

“Ci aspetta un inverno importante, non dico più rilassato ma ci siamo tolti un bel peso! Non è come il calcio che si gioca il Mondiale ogni 4 anni. Tutti gli altri anni quando si perdeva il titolo c’erano i rimpianti, i rimorsi adesso invece siamo più sollevati. Partiamo già con la stagione nuova e non dobbiamo comunque abbassare la guardia. Bisogna preparare un grande 2023, tra l’altro arriva anche Bastianini e ci sarà da divertirsi”.

Con il titolo mondiale di Pecco Bagnaia si è aperto un ciclo?

“E’ stato l’inizio di una pagina di sport che porterà la Ducati ed i piloti italiani a grandi successi. Essere parte di questa grande famiglia mi rende felice”.

Intanto Alvaro Bautista potrebbe mettere la ciliegina sulla torta di questa stagione trionfale.

“Sì, speriamo che questa settimana possa tornare a Borgo Panigale anche il titolo Mondiale Superbike così facciamo il pieno”.

