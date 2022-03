Superbike, Bautista sfida Toprak: “Tanti vogliono il numero 1”

I test precampionato spesso non rispecchiano la vera realtà dei fatti, ma Ducati e Alvaro Bautista sembrano pronti ad affrontare la prossima stagione Superbike. Dopo la due giorni in Catalunya ci si sposta ad Aragon per il test ufficiale del 4-5 aprile e per la prima gara stagionale dall’8 al 10 aprile. La sfida contro Razgatlioglu e Rea si preannuncia sicuramente serrata, ma la Panigale V4R ha le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista su molti circuiti Superbike.

Bautista in modalità slick e rain

Al Montmelò Alvaro Bautista ha girato sull’asciutto fino alle 12:45 e poi nel pomeriggio, quando la pista era molto bagnata, mettendo a segno 18 giri con le rain. Quando l’asfalto ha cominciato ad asciugarsi è rientrato ai box: “Era importante provare sull’asciutto e sul bagnato, in condizioni miste non ha senso“. Al termine del test ha lamentato un residuo minimo di 253 millesimi sul miglior crono di Toprak, ma non preoccupa il pilota del team Aruba.it Racing Ducati. “E’ il campione del mondo e deve mostrare il massimo“, ha sorriso il 37enne spagnolo. “Dopotutto, deve difendere il numero 1. E molte persone vogliono il numero 1. Sto lavorando per ottenere il miglior feeling possibile con la moto. Sono davvero felice di questa moto, mi godo ogni giro e ogni curva“.

Bilancio del precampionato Superbike

Non ci sarà bisogno di un lungo adattamento alla Rossa, Alvaro Bautista sembra aver semplicemente rispolverato le buone sensazioni già provate nel 2019. E da Borgo Panigale sono arrivati alcuni aggiornamenti per provare a migliorare il feeling e limare decimi. Step by step i tecnici hanno ottimizzato la moto in base alle necessità, prima dal punto di vista ergonomico, poi della ciclistica. Al MotorLand ci sarà ancora tempo per lavorare sulla regolazione del nuovo forcellone posteriore monobraccio e sulle sospensioni. La preseason Superbike offre molti motivi per essere ottimisti. “A Portimao sono stato costante, in Catalunya mi sono sentito fortissimo, come è successo anche a Misano. Barcellona è stata una pista nuova per me con la Ducati, ma ho sentito grande fiducia e tutto è stato facile per me. Sono davvero molto felice e non vedo l’ora di andare ad Aragon“.

Lunedì ai box Ducati si continuerà a lavorare sui settaggi della Panigale V4R e si faranno dei confronti in vista dell’inizio del Mondiale Superbike. Il giorno dopo Alvaro Bautista inizierà a concentrarsi solo sul primo round e iniziare il campionato subito con il piede giusto. “In questo momento non voglio pensare a un risultato in particolare. Quello che conta sono le sensazioni, mi sento forte e penso che siamo nelle condizioni di provare a vincere“.