Superbike: Xavi Vierge lotta contro il tempo, in Honda incrociano le dita

Xavi Vierge sarà in grado di prendere parte agli ultimi collaudi Superbike in programma lunedi e martedi al Motorland Aragon? Il pilota spagnolo ex Moto2 si è fratturato la dodicesima costola scivolando in coda ai test di Barcellona, sabato scorso. E’ un infortunio fastidioso, ma il programma di recupero è partito subito dopo la veloce dimissione dall’ospedale San Cugat di Barcellona, dove sono state prestate le prime cure al pilota infortunato. Honda incrocia le dita: il colpo di sfortuna non ci voleva, considerando che fra meno di due settimane si corre il primo round Mondiale.

Il primo errore di Vierge

Xavi finora non era mai scivolavo con la Honda Fireblade. Il suo adattamento alla nuova moto e alle gomme Pirelli stava procedendo con il vento in poppa. Nelle uscite precedenti Vierge si era rivelato costantemente più veloce del compagno di squadra Iker Lecuona, ex MotoGP che nei testi del Catalunya Circuit ha stampato un promettentissimo terzo tempo. Vierge ha chiuso con la decima prestazione assoluta, in una classifica finale che ha registrato tutti i top rider racchiusi in una manciata di centesimi di secondo.

A denti stretti

“Il Catalunya Circuit è casa mia, ma non ci avevo mai girato con la Honda Superbike, quindi l’obiettivo del test era prendere i riferimenti, che per ovvi motivi sono molto diversi dalla Moto2” racconta Xavi Vierge. “Sull’asciutto eravamo andati molto bene, direi che nei due giorni abbiamo fatto buoni passi avanti. Quando è arrivata la pioggia, abbiamo pensato che fosse l’opportunità ideale per permettermi di fare esperienza con le Pirelli rain. Purtroppo ho perso il controllo alla curva dodici. Una scivolata da poco, ma ho sentito subito molto dolore. Adesso stringo i denti per tornare in moto prima possibile” Comunque vada, per Xavi si prospetta un debutto Superbike tutt’altro che facile.

Foto: Instagram