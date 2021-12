Valentino Rossi ha rappresentato per anni un punto di riferimento per il mondo delle moto, ed è tra i piloti più pagati negli anni. Il ruolo di Vale è stato fondamentale per tenere accese le luci sulla MotoGP e anche per avvicinare tanti ragazzi al mondo delle moto. E anche per questo motivo, oltre che per il suo immenso talento, Rossi è stato ed è tuttora ambito da tantissimi sponsor.

Ma quanto ha guadagnato Valentino Rossi nella sua carriera in sella alle moto? In 26 stagioni condite da 9 titoli mondiali vinti, Vale ha guadagnato una cifra compresa tra i 10 e i 30 milioni di euro l’anno. Oltre ai vari contratti con le case di moto con cui ha corso, abbiamo anche preso in esame gli studi finanziari di vari siti specializzati nello studio delle finanze e dei guadagni dei maggiori top class sportivi. Abbiamo visto come il campione nato a Urbino sia riuscito ad accumulare cifre astronomiche anche e soprattutto grazie agli sponsor.

Valentino campione di guadagni

Sempre favorito dai più importanti bookmaker, come ad esempio Eurobet, Snai e William Hill, Vale ha avuto tanti duelli incredibili. Basti pensare a quelli con Biaggi, Gibernau, Stoner, Lorenzo, Pedrosa e in ultimo Marquez, a cui ha ceduto lo scettro di nuovo protagonista delle moto. Se il contratto medio di ogni stagione oscilla tra gli 8 e i 12 milioni di euro infatti, la fetta grossa delle entrate annuali di Valentino Rossi è rappresentata proprio dalle sponsorizzazioni.

Sì, perché Vale è una sorta di Re Mida per le aziende. Lui stesso ha nel corso degli anni fatto ottimi investimenti, come ad esempio la sua VR46 casa di moto, che ha tanti piloti di ottima qualità. Nel complesso, avendo consultato e comparato diversi siti, possiamo dire che in carriera finora Valentino Rossi ha guadagnato una cifra superiore ai 250 mln di euro. Nel frattempo, sempre a proposito di Valentino, ha fatto molto discutere la dichiarazione rilasciata dal team manager Honda Puig, di cui parliamo in questo articolo.