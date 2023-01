Pol Espargaro: quella voglia di GAS.. GAS con incidente contrattuale

In contrapposizione ad illustri delusi, in occasione dei Test della MotoGP a Valencia dello scorso mese di novembre c’era chi impazziva di gioia. Chiaro riferimento a Pol Espargaro, il quale dopo un biennio problematico in Honda non vedeva l’ora di riabbracciare, sotto le insegne GASGAS, la causa KTM. Lo testimonia quella palese manifestazione di felicità in sella proprio alla conclusione del suo effettivo primo run. In uscita da curva 1 ha rallentato, accarezzato la moto e si è dato a segni di festeggiamenti come se avesse vinto un Gran Premio. Il sorrisone mostrato poi al box Tech 3 GASGAS certifica questa euforia per aver ritrovato la “sua” moto, sviluppata nel quadriennio 2017-2020.

UNA LIBERAZIONE PER POL ESPARGARO

Come espresso a più riprese, Pol Espargaro non avrebbe mai voluto lasciare KTM a fine 2020, se non per firmare con HRC. Correre con i colori Repsol Honda ha sempre rappresentato il suo sogno, per certi versi trasformatosi in un incubo. Qualche podio sì, ma risultati certamente ben al di sotto delle sue stesse aspettative. La RC213V per lui ha sempre rappresentato un mistero, soprattutto per un feeling all’anteriore mai trovato e delle reazioni improvvise in sella. La mancata riconferma in Honda per lui ha rappresentato una sorta di liberazione, ancor più riabbracciare la causa KTM/GASGAS.

VOGLIA DI GAS.. GAS!

Il Campione del Mondo Moto2 2013 aveva una pazza voglia di iniziare questa avventura. Lo testimonia il fatto che, allo scoccare della mezzanotte, sul proprio profilo Instagram abbia deciso di pubblicare un reel che lo ritrae sorridente, posando con una t-shirt con i colori GASGAS Factory. Con il contratto HRC a scadenza 31/12 non aveva problemi di sorta, idem con patate il Repsol Honda Team con la pubblicazione dei primi scatti del neo-acquisto Joan Mir.

INCIDENTE CONTRATTUALE A DICEMBRE

Tuttavia il due volte vincitore della 8 ore di Suzuka, da un punto di vista contrattuale, aveva rischiato grosso. Lo scorso mese di dicembre prese parte al TT Christmas al Rocco’s Ranch, in compagnia di altri piloti del Motomondiale come suo fratello Aleix. In questa circostanza, tuttavia, aveva già corso con una GASGAS. Volendo, di per sé non un problema, se non fosse che i loghi dell’azienda iberica erano ben in vista. Con il contratto Honda ancora in essere ed a scadenza 31/12/2022, un problema non di poco conto, tanto che ha dovuto ricorrere a photoshop per mascherare i loghi GASGAS in post-produzione per i contenuti social pubblicati. Con l’inizio dell’anno nuovo non ha più di questi problemi, libero di mostrare pubblicamente la sua voglia di.. GASGAS!