Pecco Bagnaia: la GP24 convince e Ducati spinge per il rinnovo

Una caduta a inizio sessione a causa della pista sporca, poi Francesco Bagnaia ha portato avanti il lavoro previsto dal team Ducati Lenovo nella prima giornata di test a Sepang. Il campione in carica MotoGP è partito utilizzando la Desmosedici GP23 e poi è passato alla GP24, la classica comparazione da day 1. Un totale di 52 giri e sedicesima posizione finale a 862 millesimi dal leader Jorge Martin. Ma la classifica dei tempi non conta adesso, è importante conoscere la nuova moto e cercare di esprimerne il potenziale.

MotoGP, test Sepang: Bagnaia tranquillo

Intervistato da Sky Sport MotoGP, il pilota piemontese si è così espresso sul lavoro fatto oggi: “Essere davanti nei test conta poco o niente, almeno fino all’ultimo giorno. Nel primo ci siamo concentrati tanto sul lavoro con la moto nuova, facendo comparazione con la vecchia. Alla fine siamo riusciti a smarcarla, quindi sono contento. Abbiamo fatto un passo in avanti, anche con il feeling all’anteriore grazie a una forcella nuova e diversa. Una giornata positiva, abbiamo girato con gomme usate e con il pieno di benzina per capire come funziona il tutto. Sono molto soddisfatto“.

È un Pecco sorridente dopo aver provato le novità Ducati, tra le quali un nuovo motore che sembra convincerlo: “Secondo me ancora un po’ di margine c’è. Non so se finiremo il lavoro qui, abbiamo anche il Qatar. Sicuramente abbiamo notato cose molto positive, come anche qualcuna peggiore rispetto alla moto vecchia. Però tutto sommato i passi in avanti fatti oggi sono molto positivi, soprattutto con pneumatici usati. Sono contento, vediamo“.

Mercoledì sarà il giorno nel quale verrà testata anche la nuova carena sulla Desmosedici GP24: “Domani ci concentreremo sul quella – conclude – e vedremo se riusciremo a fare un altro step. Secondo me sì“.

Ducati vuole il rinnovo

Da Ducati hanno ribadito di puntare alla firma del nuovo contratto di Bagnaia entro l’inizio di questo campionato. Gigi Dall’Igna ne ha parlato al sito ufficiale MotoGP: “Ci stiamo lavorando. Non è semplice firmare un contratto con un due volte campione MotoGP, è qualcosa di importante“.

Anche il team manager ducatista Davide Tardozzi si è espresso sulla stessa linea: “L’obiettivo è rinnovare con Pecco prima della prima gara. Stiamo discutendo con il suo management da un paio di settimane. Siamo fiduciosi di poter finalizzare l’accordo prima del Qatar“. La sensazione è che le parti raggiungeranno l’intesa entro il primo gran premio, i rapporti sono ottimi e non c’è motivo di pensare a un divorzio.

Foto: MotoGP