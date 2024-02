C’è una nuova struttura nel panorama tricolore a supporto delle nuove promesse del motociclismo. Si chiama GP Racing, nato da un’idea di Matteo Pini (il papà del campione ETC 2022 Guido), Gherardo Gherardi, Gianluca Borselli e Tiziano Gherardi. La struttura è stata presentata ufficialmente domenica 4 febbraio a Scarperia (Firenze), nella stessa giornata in cui s’è svolto il pranzo di inizio stagione con Guido Pini ed il suo Fan Club. Nella struttura ci sarà uno staff di alto livello al servizio di tre giovani piloti (e c’è ancora un posto libero) già pronti per dire la loro in CIV Junior, categoria Ohvale. Questo infatti il campionato in cui troveremo questa nuova struttura che ha il solo scopo di accompagnare i giovani nel proprio percorso di crescita.

GP Racing, la novità

“Ambizione, professionalità e voglia di lavorare al massimo per supportare i giovani piloti per accompagnarli nel loro percorso di crescita nel migliore dei modi. Questi valori hanno spinto Matteo Pini, Gherardo Gherardi, Gianluca Borselli e Tiziano Gherardi ad unire le forze per dare vita ad un Team che vuole dimostrare la propria forza sportiva.” Inizia così la nota ufficiale riguardante la nascita di GP Racing, che quest’anno schiera in CIV Junior i piloti Matteo Agostino, Giorgio Formisano e Mattia Ciampalini.

Come detto, con il supporto di uno staff decisamente di peso: il capomeccanico Felice Carminati, il sospensionista Alessandro Meo, il telemetrista Alex Renso, i meccanici Marco Cresci e ⁠Paolo Marcheselli, i coach di pista Kevin Manfredi e ⁠Alessandro Pucci, il responsabile comunicazione Lorenzo Mecacci (fondatore del Fan Club di Guido Pini). GP Racing è al completo per una prima stagione di gare decisamente emozionante.

Foto: Social-GP Racing