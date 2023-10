Giornata da ricordare per Johann Zarco, che in Australia ha vinto la sua prima gara da quando corre in MotoGP. Finalmente ha rotto la “maledizione” e ha conquistato il risultato che tanto sognava. Gestione perfetta dei 27 giri, aspettando il momento giusto per attaccare e prendersi il gradino più alto del podio. Una bella soddisfazione nel suo ultimo anno assieme al team Pramac Racing.

MotoGP Australia, la gioia di Zarco

Zarco al settimo cielo al termine della giornata a Phillip Island: “Forse dovevamo fare prima la gara al sabato – ha detto scherzosamente a Sky Sport MotoGP – perché alla domenica era troppo difficile. Oggi è andata quasi perfettamente. Sono riuscito a essere veloce da subito con la gomma media posteriore e poi dietro a Pecco sono stato in grado di gestire il pneumatico, alla fine ho potuto sfruttare maggiormente il mio stile di guida. Sono contento di essere finalmente riuscito a mettere tutto assieme in una situazione critica“.

Il due volte campione del mondo Moto2 racconta di aver giocato anche di strategia, non solo gestendo la gomma ma anche decidendo di rimanere dietro a Bagnaia per recuperare sul primo gruppetto: “In alcuni punti potevo avere qualcosa in più, ma non dappertutto. Anche se fossi riuscito a passarlo prima, non potevo scappare e riprendere Jorge, perché era difficile mantenere quel passo. Ho scelto di controllare e avere qualcosa in più alla fine. A cinque giri dal termine ho capito che avremmo potuto riprendere Martin e mi sono detto che dovevo iniziare a superare gli altri, in modo tale che al momento del sorpasso su Jorge potessi poi sfruttare il mio vantaggio“.

Ultima vittoria nel 2016 in Moto2

Johann ha esultato facendo un backflip, ovvero un salto mortale all’indietro, e non lo faceva da tanto tempo dato che l’ultima vittoria risaliva ai tempi della Moto2: “Erano passati sette anni. Mi sono detto che dovevo farlo e sentivo di potercela fare. Non è stato buono come tempo fa, ma almeno sono caduto sui miei piedi. Fare un salto così dopo una gara MotoGP non è semplice“.

Infine ha raccontato le emozioni provate quando sapeva di aver vinto: “Quando ho passato il traguardo ho avvertito una sensazione di calma, mi sono detto ‘Questa è fatta’. Sono contentissimo di esserci riuscito con Pramac. Campinoti voleva cantare la Marsigliese sul podio con me e lo abbiamo fatto. Per me era un po’ frustrante vedere che Bagnaia, Martin e Bezzecchi erano riusciti ad avere questi momenti. Non sapevo perché non riuscivo a sfruttare la moto come loro. Oggi è stato un po’ diverso, mi sono preso questa vittoria e sono felice“.

Foto: Prima Pramac Racing